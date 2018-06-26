Туристический автобус столкнулся с мусоровозом в Германии

Недалеко от города Карлсруэ туристический автобус попал в аварию, врезавшись в мусоровоз.

В результате ДТП погиб один человек, более 30 пострадали. Сообщается, что двое находятся в критическом состоянии. Автобус перевозил туристов из Баварии – все они пожилого возраста. На месте работают оперативные службы. Причины ДТП устанавливаются.