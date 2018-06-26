

Трудовое лето: где зарабатывает деньги солигорская молодежь Автор: Эдуард Кидяев. Фото: РК ОО "БРСМ"

Летом горячо. И не только в смысле погоды. Для многих предприятий, организаций и учреждений это время особенно напряженной работы, когда рабочие руки, даже если они молодые, лишними не будут. Для Солигорска это более, чем актуально, учитывая приближающийся юбилей города и объем работ по благоустройству, который предстоит сделать в преддверие важной даты.

Как рассказал порталу первый секретарь Солигорского РК ОО «БРСМ» Артемом Жовнерик, на сегодня 320 молодых людей получили возможность трудоустройства на различные предприятия Солигорского района. Для работы на них в летний период создано 19 отрядов различной направленности.





Самые младшие, начиная с 14 лет, трудятся на уборке лесопарковой и прибрежной зон, занимаются прополкой клумб и т.д. Более старшие ребята, попавшие в строительные отряды, задействованы на объектах, где ведут работы ОАО» «Стройтрест №3Ордена Октябрьской революции» и ОАО «Солигорский ДСК» с июля месяца. Те, кто попал в сельскохозяйственные отряды, помогают предприятию «Райагросервис», а имеющие склонность к педагогической деятельности определены на работу в ДОЛ «Дубрава» ОАО «Беларуськалий и ГУО «Оздоровительный лагерь «Журавушка» Солигорского района. Воспользуются услугами молодежи и торговые предприятия, в частности «Солигорскторг», ТД «Радуга –Свет» и ООО «ГРИНрозница», где необходима помощь в раскладке товара, продаже мороженого и прохладительных напитков в летнее время.



На самом деле желающих заработать самостоятельно в Солигорске гораздо больше. Число анкет-заявок, поданных в Солигорский РК ОО «БРСМ» в полтора раза больше имеющихся вакансий, и по возможности оставшиеся будут рассмотрены и удовлетворены.







Стоит отметить, что БРСМ не только предоставляет молодежи возможность поработать, но и коллективно отдохнуть, познакомиться поближе. В частности, после трудового дня ребята из экологического отряда «Мельница» сходили на премьеру фильма «Мир Юрского периода 2» в нашем кинотеатре.

Автор статьи: Светлана ХМИЛЕВСКАЯ. Фото предоставлено Солигорским РК ОО «БРСМ».