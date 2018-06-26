ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Трудовое лето: где зарабатывает деньги солигорская молодежь

27.06.2018 — Разное | Soligorsk News  
Размер текста:
A
A
A

19 июня 2018 12:32 1179

Трудовое лето: где зарабатывает деньги солигорская молодежь

Автор: Эдуард Кидяев. Фото: РК ОО "БРСМ"

Летом горячо. И не только в смысле погоды. Для многих предприятий, организаций и учреждений это время особенно напряженной работы, когда рабочие руки, даже если они молодые, лишними не будут. Для Солигорска это более, чем актуально, учитывая приближающийся юбилей города и объем работ по благоустройству, который предстоит сделать в преддверие важной даты. 

Трудовое лето: где зарабатывает деньги солигорская молодежь

Как рассказал порталу первый секретарь Солигорского РК ОО «БРСМ» Артемом Жовнерик, на сегодня 320 молодых людей получили возможность трудоустройства на различные предприятия Солигорского района. Для работы на них в летний период создано 19 отрядов различной направленности.

Трудовое лето: где зарабатывает деньги солигорская молодежь

Самые младшие, начиная с 14 лет, трудятся на уборке лесопарковой и прибрежной зон, занимаются прополкой клумб и т.д. Более старшие ребята, попавшие в строительные отряды, задействованы на объектах, где ведут работы ОАО» «Стройтрест №3Ордена Октябрьской революции» и ОАО «Солигорский ДСК» с июля месяца. Те, кто попал в сельскохозяйственные отряды, помогают предприятию «Райагросервис», а имеющие склонность к педагогической деятельности определены на работу в ДОЛ «Дубрава» ОАО «Беларуськалий и ГУО «Оздоровительный лагерь «Журавушка» Солигорского района. Воспользуются услугами молодежи и торговые предприятия, в частности «Солигорскторг», ТД «Радуга –Свет» и ООО «ГРИНрозница», где необходима помощь в раскладке товара, продаже мороженого и прохладительных напитков в летнее время.

На самом деле желающих заработать самостоятельно в Солигорске гораздо больше. Число анкет-заявок, поданных в Солигорский РК ОО «БРСМ» в полтора раза больше имеющихся вакансий, и по возможности оставшиеся будут рассмотрены и удовлетворены.

Трудовое лето: где зарабатывает деньги солигорская молодежь

Стоит отметить, что БРСМ не только предоставляет молодежи возможность поработать, но и коллективно отдохнуть, познакомиться поближе. В частности, после трудового дня ребята из экологического отряда «Мельница» сходили на премьеру фильма «Мир Юрского периода 2» в нашем кинотеатре.

Автор статьи: Светлана ХМИЛЕВСКАЯ. Фото предоставлено Солигорским РК ОО «БРСМ».

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
Теги: знакомства
 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
19 июня 2018 12:32 1179 Трудовое лето: где зарабатывает деньги солигорская...
 
Новости дня
Новости разные
 
Сайт II Европейских игр станет коммуникативной платформой для участников
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Лепельский край
Міёрскія навіны
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
27.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика