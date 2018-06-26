Сайт II Европейских игр станет коммуникативной платформой для всех участников. Об этом сообщил сегодня директор фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» Георгий Катулин в пресс-центре БЕЛТА во время подписания договора, согласно которому СООО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) стало национальным партнером фонда в развитии телекоммуникаций, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Официальный сайт II Европейских игр был обновлен ровно за год до старта события. «Информационный ресурс не только будет рассказывать о спортивных событиях Европейских игр, он станет коммуникативной платформой для всех участников предстоящего форума. Совместно с IT-партнером компанией Synesis Sport будет разработана закрытая сеть Extranet, которая будет использоваться для аккредитации национальных команд и содержать информацию о приезде и отъезде делегаций, проживании гостей. Использовать эту платформу планируется и в будущем в нашей стране для проведения не только спортивных состязаний, но и крупных культурно-массовых мероприятий, таких как «Евровидение», — отметил Георгий Катулин.

За последние месяцы значительно расширился контент сайта Европейских игр. Заместитель директора фонда Анатолий Котов подчеркнул, что портал Европейских игр будет работать в нескольких направлениях. «Кроме спортивной тематики, здесь будет представлена вся информация для туристов: о культуре Беларуси и Минска. Отдельно будет рассказано о деятельности партнеров фонда. МТС также будет размещать необходимую информацию. Будет сделано все, чтобы каждый из посетителей сайта мог максимально погрузиться в атмосферу Европейских игр», — рассказал Анатолий Котов.

СООО «Мобильные ТелеСистемы» во время II Европейских игр обеспечит мобильным интернетом гостей и участников предстоящего спортивного форума.

В II Европейских играх в Минске с 21 по 30 июня 2019 года планируют принять участие более 4 тыс. атлетов из 50 стран по 15 видам спорта. Соревнования в 10 видах станут квалификационными к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио.

БЕЛТА.