ПАО «Сбербанк» намерено расширять объем инвестиций в Беларусь. Об этом сегодня по итогам встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко сообщил журналистам президент, председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф, передает корреспондент БЕЛТА.

«У нас сегодня встреча была по широкому кругу вопросов. Так получилось, что мы обсудили много тем. Первая тема связана с развитием нашего банка в Беларуси. Договорились о том, что мы расширяем объем наших инвестиций в Беларусь. Сегодня в целом мы проинвестировали свыше $4 млрд. Но мы сейчас меняем руководство нашего банка (ОАО «БПС-Сбербанк». — Прим. БЕЛТА). Скоро приступит к деятельности новый руководитель банка», — заявил Герман Греф.

«Мы договорились о расширении экспортного кредитования (поставок. — Прим. БЕЛТА) продукции из Беларуси в Россию. Договорились о расширении практически в два раза объемов закупки белорусскими предприятиями российской продукции по схемам поддержки с участием правительства как Беларуси в первом случае, так и России во втором случае. Третье — мы увеличиваем лимиты предоставления финансирования предприятиям машиностроения и энергетики (это солидная сумма) и предприятиям добывающего комплекса», — сказал руководитель Сбербанка.

БЕЛТА.