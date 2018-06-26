СОРЕВНОВАЛИСЬ САНДРУЖИНЫ

На лесной поляне в урочище Тумель Курганского сельсовета состоялось районное соревнование среди санитарных формирований гражданской обороны организаций района.

Соревнование проводилось с целью закрепления лицами, входящими в состав санитарных формирований гражданской обороны, знаний, полученных при выполнении ежегодной программы обучения, и определения наиболее подготовленных санитарных формирований среди организаций Смолевичского района.

Состязание было организовано в пять основных этапов: проверка табельного оснащения санитарной дружины; работа санитарной дружины в очаге комбинированного поражения; работа санитарной дружины в очаге химического поражения; работа санитарной дружины в очаге инфекционного заболевания; теоретический конкурс.





По итогам соревнования судейской комиссией единогласно отмечено, что на всех этапах соревнования санитарные дружины показали выучку, слаженность действий, командный дух и рвение к победе.

В районном соревновании санитарных формирований гражданской обороны первое место заняла команда ОАО «Зеленоборское», второе – команда учреждения «Западный», третье – ОАО «ПМК-72».

Все команды, занявшие призовые места, награждены почетными грамотами и денежными призами.

В. ДОБЫШ, старший инженер ГСЧСиГО Смолевичского РОЧС. На фото: во время соревнований.

Фото Н. МОЛЧАНОВОЙ.

Информацию читайте в номере 189-172 от 27.06.2018 г.