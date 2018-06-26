Народная мудрость гласит: «Родная земля — золотая колыбель». Это маленький мир, в котором всегда тепло и уютно. Там нас всегда ждут, там всегда вкусно пахнет, там всегда звучат родные голоса и раздается родной смех.

В доме № 5 по улице Советской в поселке Усяж живет Лидия Ивановна Спесивцева. Для родных — мама, бабушка и прабабушка, а для соседей, жителей поселка и его гостей — известная мастерица, хозяюшка, подворье которой на протяжении многих лет поистине является украшением поселка. И вся эта красота, состоящая из многочисленных цветников, самобытных творческих находок, ярких красок, создана руками Лидии Ивановны.

РОДНАЯ ЗЕМЛЯ —  ЗОЛОТАЯ КОЛЫБЕЛЬ

Неоднократно она становилась призером конкурсов на лучшее подворье, получала благодарности от Усяжского сельского исполнительного комитета, ее хорошо знают в Совете ветеранов, районном Центре ремесел.

Любовь к цветам Лидия Ивановна испытывала всегда.

— Люблю, когда меня окружает красота, когда другим приятно посмотреть вокруг, — говорит Лидия Ивановна.

И даже с возрастом, когда силы уже не те, она не перестает трудиться в своем дворе, высаживая новые сорта цветов и украшая территорию у дома.

— Все своими силами, —  продолжает рассказ Лидия Ивановна. — Конечно, не без помощи: сын помогает, внук. То воды принести, ведь цветам, для обильного цветения без нее никуда, то обкосить траву, то подкрасить беседку или лавочки. Но и я не ленюсь. Каждое утро выйду во двор, пробегусь по траве (так Лидия Ивановна говорит о прополке своих цветников), чтобы все чистенько было.

Кроме цветов, есть у Лидии Ивановны и огородик, где растут не менее красивые овощные культуры, ягоды. Все ухоженное: хозяйская рука видна сразу. Не удивительно, что на этом доме (№5 по улице Советской в пос. Усяж) уже много лет красуется табличка «Дом образцового содержания».

РОДНАЯ ЗЕМЛЯ —  ЗОЛОТАЯ КОЛЫБЕЛЬ

Кроме цветов, занятие которыми все же сезонное (а зимой Лидии Ивановне также хочется заниматься творчеством), в ее жизни есть еще и вышивание. Это увлечение не менее любимое. Зайдя в квартиру к Лидии  Ивановне, можно ахнуть: с первого взгляда видно, что здесь живет настоящая мастерица.

— Вышивать очень люблю. В войну к нам беженка одна прибилась. В ее котомке были нитки, иголки, она меня научила, и этот нехитрый скарб весь передала. С тех пор я вышиваю.

Много за это время было создано работ: и цветов, и диковинных узоров на них, и орнаментов, есть и живописные зарисовки на детскую тематику. И все сюжеты Лидия Ивановна сама придумывает, переносит на ткань, а затем вышивает. В доме мастерицы вышивкой украшено много чего. Много лет Лидия Ивановна пела в народном фольклорном ансамбле «Маладзiчкi». В гордеробе коллектива есть комплект костюмов, созданный Лидией Ивановной:

— Вот такой сюрприз я им преподнесла. Все сама сделала: и скроила, и сшила, и вышила. Девчата меня благодарили.

На память о себе Лидия Ивановна вышила и подарила своим родным автопортрет.

— Похожа? — показывая работу, спрашивает Лидия Ивановна. — Пусть моим родным на память останется.

РОДНАЯ ЗЕМЛЯ —  ЗОЛОТАЯ КОЛЫБЕЛЬ

Несмотря на то, что жизнь была нелегкой: военные годы, смерть мужа, двоих детей, сегодня Лидия Ивановна при поддержке родных и близких людей полна бодрости духа, весела и открыта для общения. Она с удовольствием рассказывает о своих работах, цветниках и проводит экскурсию по своему участку.

К слову, в этом году именно подворье Лидии Ивановны Смолевичский районный Совет ветеранов выдвинул для участия в областном смотре-конкурсе «Ветеранское подворье», который пройдет в рамках мероприятий, посвященных Году малой родины, а также в целях развития и популяризации делового и творческого потенциала жителей старшего поколения (ветеранов).

Уверены, что подворье Лидии Ивановны, где каждый уголок которого пронизан безграничным теплом и любовью, займет в данном смотре-конкурсе достойное место.

М.МИХАЙЛОВСКАЯ.

На снимках:  Лидия Ивановна Спесивцева;   на подворье д. №5 по ул. Советской в пос. Усяж.

Фото А. ВОЛОДЬКО.

Информацию читайте в номере 189-172 от  27.06.2018 г.