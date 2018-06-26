Народная мудрость гласит: «Родная земля — золотая колыбель». Это маленький мир, в котором всегда тепло и уютно. Там нас всегда ждут, там всегда вкусно пахнет, там всегда звучат родные голоса и раздается родной смех.

В доме № 5 по улице Советской в поселке Усяж живет Лидия Ивановна Спесивцева. Для родных — мама, бабушка и прабабушка, а для соседей, жителей поселка и его гостей — известная мастерица, хозяюшка, подворье которой на протяжении многих лет поистине является украшением поселка. И вся эта красота, состоящая из многочисленных цветников, самобытных творческих находок, ярких красок, создана руками Лидии Ивановны.





Неоднократно она становилась призером конкурсов на лучшее подворье, получала благодарности от Усяжского сельского исполнительного комитета, ее хорошо знают в Совете ветеранов, районном Центре ремесел.

Любовь к цветам Лидия Ивановна испытывала всегда.

— Люблю, когда меня окружает красота, когда другим приятно посмотреть вокруг, — говорит Лидия Ивановна.

И даже с возрастом, когда силы уже не те, она не перестает трудиться в своем дворе, высаживая новые сорта цветов и украшая территорию у дома.

— Все своими силами, — продолжает рассказ Лидия Ивановна. — Конечно, не без помощи: сын помогает, внук. То воды принести, ведь цветам, для обильного цветения без нее никуда, то обкосить траву, то подкрасить беседку или лавочки. Но и я не ленюсь. Каждое утро выйду во двор, пробегусь по траве (так Лидия Ивановна говорит о прополке своих цветников), чтобы все чистенько было.

Кроме цветов, есть у Лидии Ивановны и огородик, где растут не менее красивые овощные культуры, ягоды. Все ухоженное: хозяйская рука видна сразу. Не удивительно, что на этом доме (№5 по улице Советской в пос. Усяж) уже много лет красуется табличка «Дом образцового содержания».





Кроме цветов, занятие которыми все же сезонное (а зимой Лидии Ивановне также хочется заниматься творчеством), в ее жизни есть еще и вышивание. Это увлечение не менее любимое. Зайдя в квартиру к Лидии Ивановне, можно ахнуть: с первого взгляда видно, что здесь живет настоящая мастерица.

— Вышивать очень люблю. В войну к нам беженка одна прибилась. В ее котомке были нитки, иголки, она меня научила, и этот нехитрый скарб весь передала. С тех пор я вышиваю.

Много за это время было создано работ: и цветов, и диковинных узоров на них, и орнаментов, есть и живописные зарисовки на детскую тематику. И все сюжеты Лидия Ивановна сама придумывает, переносит на ткань, а затем вышивает. В доме мастерицы вышивкой украшено много чего. Много лет Лидия Ивановна пела в народном фольклорном ансамбле «Маладзiчкi». В гордеробе коллектива есть комплект костюмов, созданный Лидией Ивановной:

— Вот такой сюрприз я им преподнесла. Все сама сделала: и скроила, и сшила, и вышила. Девчата меня благодарили.

На память о себе Лидия Ивановна вышила и подарила своим родным автопортрет.

— Похожа? — показывая работу, спрашивает Лидия Ивановна. — Пусть моим родным на память останется.





Несмотря на то, что жизнь была нелегкой: военные годы, смерть мужа, двоих детей, сегодня Лидия Ивановна при поддержке родных и близких людей полна бодрости духа, весела и открыта для общения. Она с удовольствием рассказывает о своих работах, цветниках и проводит экскурсию по своему участку.

К слову, в этом году именно подворье Лидии Ивановны Смолевичский районный Совет ветеранов выдвинул для участия в областном смотре-конкурсе «Ветеранское подворье», который пройдет в рамках мероприятий, посвященных Году малой родины, а также в целях развития и популяризации делового и творческого потенциала жителей старшего поколения (ветеранов).

Уверены, что подворье Лидии Ивановны, где каждый уголок которого пронизан безграничным теплом и любовью, займет в данном смотре-конкурсе достойное место.

М.МИХАЙЛОВСКАЯ.

На снимках: Лидия Ивановна Спесивцева; на подворье д. №5 по ул. Советской в пос. Усяж.

Фото А. ВОЛОДЬКО.

Информацию читайте в номере 189-172 от 27.06.2018 г.