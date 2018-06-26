Крючок, леска, удилище, поплавок… Названия эти знакомы, наверное, каждому с детства. Где есть хоть маломальская река – там и рыбалка. Не для пропитания – для удовольствия, которое потом вспоминается всю жизнь. И так во всем мире.

Человек стал заниматься рыболовством еще в далеком прошлом. Еще у древних людей появились гарпуны и крючки. А удочку соорудили шестнадцать тысяч лет назад из палки и прикрепленной к ней лианы. В Древнем Египте изобрели сети и сачки. Так что «руку» к этому занятию приложил весь мир.

Но не всюду рыбалка была промыслом, способом добывания пищи. Для некоторых народов она являлась развлечением и спортом, например в Древнем Египте, а во Франции в средние века она относилась к роду занятий, доступному только людям избранного круга и запретному для простолюдинов.

Однако постепенно рыболовство развивалось и превращалось в сферу промышленности. Появилось прибрежно-морское рыболовство, позже — и океаническое. Сегодня же в большинстве стран рыболовство имеет промышленный характер. Для него строятся специальные суда, оснащенные современными орудиями лова.

Впрочем, для непрофессионалов рыбалка так и осталась любимым увлечением, активным видом отдыха, способствующим укреплению физических сил, укреплению здоровья и психологического состояния.

Есть и спортивная рыбалка с соревнованиями зимой и летом, с 1957 года по инициативе Международной конфедерации спортивного рыболовства ежегодно проводятся чемпионаты мира.

Рыбалка — одно из самых массовых увлечений человека. Процесс ловли рыбы настолько увлекателен, что со временем перерастает во всепоглощающую страсть, ради которой уходят в глухие уголки, летают в дальние края, тратят громадные средства на новые снасти. Что ж, у каждого – свой праздник!

Владимир ЧИСТЫЙ, начальник Смолевичской районной инспекции природных ресурсов охраны окружающей среды.]

Информацию читайте в номере 189-172 от 27.06.2018 г.