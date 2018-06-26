Учёные обнаружили продлевающий молодость фермент

Эксперты нашли специфическое вещество, влияющее на процесс старения, сообщают зарубежные СМИ.

Исследователи Университета Маршалла в США выяснили, что вещество под названием натрий-калиевая аденозинтрифосфатаза принимает участие в цикле генерации активных форм кислорода (АФК), таким образом, продлевая молодость организма.

Были проведены эксперименты на мышах. В течение года грызунов кормили исключительно пищей с высоким содержанием жиров и углеводов. Это помогло сделать признаки старения более выраженными. Так происходит потому, что в организме начинает синтезироваться большое число кислородных радикалов, которые вызывают окисление и гибель клеток. Однако у мышей, получавших инъекции нового фермента, процессы старения значительно замедлялись.

Эксперты провели тесты ещё и на клетках соединительной ткани человека и получили такие же результаты. Ожидается, что после клинических испытаний вещество станет основой антивозрастной терапии.