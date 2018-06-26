|
«Прямая телефонная линия» с начальником УВД Витебского облисполкома
27.06.2018 — Разное | Клiч Радзiмы
Уважаемые жители города Витебска и области!
30 июня в УВД Витебского облисполкома будет проведена «прямая телефонная линия» с начальником УВД Витебского облисполкома полковником милиции Иваном Владимировичем Кубраковым. Задать вопросы, касающиеся деятельности правоохранительных органов, можно будет с 9.00 до 12.00 по телефону (8-0212) 60-97-55.
Оставить комментарий
|
Свежие газеты
Архив (Разное)