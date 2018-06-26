В Канаде из-за гнезда птицы приостановили подготовку к крупнейшему музыкальному фестивалю

В Канаде приостановили подготовку к крупному музыкальному фестивалю Ottawa Bluesfest из-за редкого пернатого. Птица свила гнездо и высиживает яйца на том месте, где должны были установить главную сцену.

Крикливый зуек охраняется правительством Канады. Место гнезда отгородили лентой и даже приставили охранника. Старт фестиваля намечен на 5 июля. Ожидается, что на него приедут около 300 тысяч человек. Организаторы надеются, что у них получится разрешить ситуацию до этой даты. Есть два выхода: перенести гнездо в другое место или дождаться, когда птенцы вылупятся. Сейчас организаторы дожидаются ответа от Министерства окружающей среды Канады, которое решит судьбу птицы.