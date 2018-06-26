﻿ Белорусы теперь могут покупать товары и услуги в рассрочку по всему миру. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусы теперь могут покупать товары и услуги в рассрочку по всему миру

27.06.2018 14:37 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A
Белорусы теперь могут покупать товары и услуги в рассрочку по всему миру
Белорусы теперь могут покупать товары и услуги в рассрочку по всему миру

Картой можно оплачивать в рассрочку товары и услуги в любом магазине, вне зависимости от того, выступает ли оно партнером банка или нет. Платить деньгами банка также можно за рубежом и в интернете, в частности на eBay, AliExpress и Amazon. А еще карта позволяет снять взятые на время деньги в виде наличных.

Красная карта подходит и для путешествий. Так, рассрочка распространяется на онлайн-системы, вроде Booking.com и Airbnb. Она также действуют при расчетах за сервисы по покупке билетов и аренды автомобиля. К тому же карта предоставляет скидки при самостоятельном бронировании или 100-процентной предоплате путевки у туроператора. Предусмотрен и Tax Free – возврат НДС при покупках в других странах.

Банку удалось обойти одно важное ограничение: обычно на распродажах магазины не принимают карты рассрочки или отменяют скидки на акционные вещи. Красная карта, в отличие от аналогов, позволяет совершать покупки с дисконтом – так же, как и при оплате обычным «пластиком» или наличными.

«Развитие карт рассрочки стало всеобщим трендом, в том числе и в Беларуси. Однако раньше их возможности распространялись только на товары и услуги субъектов, входящих в партнерскую сеть. Мы же решили разрушить границы и предоставить держателям карт полную свободу действий: рассрочкой теперь можно пользоваться в любом заведении, причем не только внутри страны, но и за рубежом», – пояснили в Альфа-Банке.

Картой можно оплатить любой чек на сумму от 20 рублей, а верхняя граница зависит лишь от финансового состояния держателя. Первые два месяца картой рассрочки можно пользоваться бесплатно, а в последующем предусмотрена умеренная плата.

Срок рассрочки можно выбрать самостоятельно – в диапазоне от 1 до 12 месяцев. От этого зависят и проценты: так, рассрочка на два месяца обойдется в символические 0,000001% годовых, на три месяца – до 1,5% от суммы покупки, на полгода – до 4%, а на год – до 9,5%. «Пластиком» также можно пользоваться как кредитной картой.

В карте предусмотрен механизм финансовой защиты. Если вовремя не оплатить плановый платеж по рассрочке, то его сумма будет списана со счета кредитной карты. Тем самым можно избежать просрочки и не испортить кредитную историю.

Активировать рассрочку по Красной карте можно в приложении Insync.by или с помощью SMS. Нужно лишь выбрать сумму и срок рассрочки.

*партнерский материал

 
 
Ссылка на источник 14
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Альфа-Банк (Беларусь) запустил первую карту, которой можно оплачивать в рассрочку товары и услуги в любой точке мира без привязки к сети партнеров.
 
Новости дня
Новости разные
 
Российскую модель задержали на белорусской границе за провоз марихуаны
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Лепельский край
Міёрскія навіны
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
27.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика