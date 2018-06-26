В Беларуси предлагают ввести налоговый вычет на медуслуги и откорректировать земельный налог

В Беларуси предлагают ввести социальный налоговый вычет по подоходному налогу в сумме расходов на медицинские услуги. С такой инициативой выступил Минский столичный союз предпринимателей и работодателей, сообщают в МНС. Это предложение обсуждалось на очередном заседании специальной межведомственной рабочей группы, которая занимается подготовкой предложений о комплексной корректировке Налогового кодекса.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Ввести налоговый вычет по подоходному налогу на медуслуги

— Основной посыл инициативы по предоставлению указанной налоговой льготы заключался в следующем: если простимулировать граждан, предоставив им право на применение социального налогового вычета по подоходному налогу в сумме расходов на оплату медицинской помощи, то это, в свою очередь, окажет стимулирующее воздействие на развитие платной медицины, обеспечит рост объемов ее услуг и сокращение бюджетных затрат на здравоохранение. При этом в качестве доводов неоднократно звучали ссылки на опыт других стран, в том числе Российской Федерации, — отмечают в МНС.

Напомним, сейчас в Беларуси существует только социальный налоговый вычет по заключенным договорам добровольного страхования медрасходов. По мнению представителя Белорусского союза предпринимателей Владимира Коявы, который присутствовал на заседании, эта льгота работает неэффективно.

По его мнению, если для пациентов за счет применения социального налогового вычета уменьшится цена на платные медицинские услуги, эффект от предоставления льготы будет колоссальный — повысится покупательская способность, увеличится количество пациентов, легализуется серый рынок в медицине, налоговая база увеличится, медицинские учреждения будут платить налоги до 20−30% с оборота и т.п.

— Вместе с тем, судя по горячей полемике, которую вызвало это предложение, не все так однозначно. На фоне прозвучавшего выступления возник ряд закономерных вопросов. Почему речь о социальном налоговом вычете по подоходному налогу идет лишь в отношении медицинской помощи, а не в комплексе с другими услугами, например, в сфере того же образования? — отмечают в МНС. — Каким образом просчитать эффективность применения предлагаемого социального налогового вычета? Почему только сектор платных медицинских услуг надо развивать за счет льготы? Опять же, если цена вопроса, за которым скрывается такой мощный потенциал, заключается всего лишь в 13% подоходного налога, то почему бы медицинским центрам, оказывающим платные услуги, не рассмотреть возможность адекватного снижения их стоимости, а не перекладывать это решение на государство?

— Работа нашей группы должна быть сконцентрирована на другом направлении. Никто не ставил перед нами задачу расширять налоговые льготы. У нас есть поручение Главы государства, наоборот, это оптимизировать. Поэтому давайте мы будем просто выполнять свою работу — работать над тем, что нам поручили: простота, удобство, совершенствование налогового администрирования", — сказала заместитель министра по налогам и сборам Элла Селицкая.

В МНС отмечают, что вопрос о возможности расширения права физлиц на применение социального налогового вычета по подоходному налогу в сумме расходов на оплату медицинской помощи остался открытым. «Решено предложить Министерству здравоохранения дать оценку поступившему предложению и представить необходимые данные в целях его дополнительного изучения», — поясняют в ведомстве.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Внести изменения по земельному налогу

На последнем заседании комиссии также обсуждали возможную корректировку замельного налога. Так, по предложению республиканского общественного объединения «Белорусская научно-промышленная ассоциация», рассматривался вопрос о порядке платы за право заключения договора аренды земельного участка (далее — плата за право аренды). Председатель этого объединения Сергей Варивода отметил, что необходимо совершенствовать существующий механизм взимания платы за право аренды земельных участков, снизить ее размер, а также создать равные условия заключения договоров аренды земельных участков для государственных и частных организаций.

— В частности, для того, чтобы обеспечить соблюдение заложенного в статье 2 Налогового кодекса принципа всеобщности и равенства налогообложения, предложено в перспективе вернуться к законодательной практике предоставления земель в пользование с уплатой земельного налога, упразднив при этом плату за право аренды и арендную плату, — отмечают в МНС. — На текущий же момент предлагалось инициировать внесение соответствующих изменений в Указ президента Республики Беларусь от 1 марта 2010 г. № 101 «О взимании арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности». Плату за право аренды земельного участка, ставки которой установлены постановлением правительства, предложено снизить в десять раз.

На заседании решили обратиться в Госкомимущество, чтобы специалисты этого ведомства «проанализировали направления, связанные с порядком формирования платы за право аренды и арендной платы за земельные участки, механизмом взимания такой платы и вопросами освобождения субъектов от ее уплаты в разрезе действующего законодательства».

— Принято также решение дополнительно проработать совместно с Госкомимуществом предложения об определении функционального назначения земельных участков в зависимости от цели их использования, указанной в решении о предоставлении земельного участка, — отмечают в МНС. — Кроме этого, дано поручение МНС и Министерству финансов Республики Беларусь проработать поступившее от представителя Белорусского союза предпринимателей предложение об унификации налоговой льготы по земельному налогу и налогу на недвижимость в отношении организаций, которые осуществляют деятельность в сферах образования и здравоохранения.

Кроме того, МНС предлагает установить ограничения на принятие местными советами депутатов решений по увеличению ставок земельного налога в отношении земельных участков, предоставленных общественным объединениям инвалидов, а также унитарным предприятиям и учреждениям таких объединений.

Ранее на одном из заседаний предлагалось ввести социальный налоговый вычет в сумме расходов на получение второго и последующего высшего, среднего специального или профессионально-технического образования, а также на прохождение переподготовки и повышения квалификации. Однако эти предложения после обсуждения на заседании отклонили.