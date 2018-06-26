"Можно успевать все". Молодые мамы, которые находят время на спорт и могут похвастать фигурой

Хорошо выглядеть после родов может не только герцогиня Кейт Миддлтон. У некоторых белорусок, недавно ставших мамами, такие фигуры, что впору на обложку глянцевого журнала. GO.TUT.BY пообщался с ними, чтобы узнать, что мотивирует ходить в тренажерный зал, на фитнес или пробежку. Спойлер: подтянутый живот — лишь приятный бонус.

«После беременности стала выглядеть лучше»

Публикация от ♠♥Elena Andreeva (@elena__andreeva_) 18 Апр 2018 в 2:47 PDT

Елена Андреева из Лиды может похвастаться рельефным прессом и километрами, набеганными за май. А хэштэгами #яжемать она сопровождает фото не с пеленками, а с тренажерами. Дочке Елены всего полгода.

— Роды прошли хорошо, никаких осложнений не было. Поэтому через две недели я начала потихоньку заниматься: бегать, выполнять простые упражнения. Первая дистанция после беременности — пять километров. Совсем не сложно было. Потихоньку увеличивала нагрузку. Теперь в день у меня обязательная пробежка (вернулась к привычным 10 км), пресс, растяжка. Если есть время, езжу в зал, нет — иду на соседний стадион.

Хорошо, что помогает муж. Он вечером гуляет с ребенком, и я на час свободна. Мне очень нравится заниматься спортом — я так разряжаюсь и отдыхаю от всего. После тренировки возвращаюсь другим человеком. Чувствую себя намного лучше, энергичнее.

Публикация от ♠♥Elena Andreeva (@elena__andreeva_) 30 Май 2018 в 11:57 PDT

Я всегда была в хорошей физической форме — стройная, подтянутая. Не переживала, что из-за ребенка могу ее потерять. Поставила себе цель добиться красивой фигуры и просто шла к ней. После беременности стала лучше выглядеть, даже муж это заметил.

Мне хватило трех месяц, чтобы прийти в форму. Генетика? Да. Но, мне кажется, это 30 процентов успеха. Остальное — здоровое питание и физическая активность. Я еще на грудном вскармливании и ем все пареное, вареное — ничего вредного. Уже привыкла к такому питанию. У меня только одна слабость — сладкое: очень люблю шоколад.

Часто мамочки оправдывают себя: «Я родила». Но все дело в лени. Нет времени на зал — позанимайся дома, хотя бы 15 минут. Можно успевать все: и убираться, и готовить, и смотреть за ребенком, и тренироваться.

Публикация от ♠♥Elena Andreeva (@elena__andreeva_) 4 Мар 2018 в 1:57 PST

Вообще думаю позже закончить курсы и устроиться инструктором: мне это очень нравится. Хотя по образованию я эколог, а работаю логистом. Но это все не мое. Мне говорили, что во время декрета женщина начинает чувствовать, чем на самом деле хотела бы заниматься.

Я люблю свою фигуру, она для меня сейчас идеальная. Многие восхищаются мной, просят совета. Пишут, что мотивирую их заниматься. Это очень приятно.

«Конфеты заменила на постное печенье»

Минчанка Александра Сафонова родила почти год назад. Признается, что очень боялась растолстеть во время беременности:

— Все вокруг только и твердили, что беременность — это тяжело! Но это же не болезнь. Я обожаю активный образ жизни, валяние на диване — совершенно не про меня. Всегда представляла беременность легкой и активной. Ходила на пилатес и аквааэробику для беременных (тренировалась до 38 недели), старалась больше гулять пешком, дышать свежим воздухом.