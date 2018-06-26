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Вера Лапко не вышла в полуфинал турнира в Великобитании
Белоруска Вера Лапко (№ 84 рейтинга WTA) не вышла в полуфинал турнира ITF в британском Саутси с призовым фондом 100 тысяч долларов.
В четвертьфинальном поединке Вера Лапко в трех сетах уступила 51-й ракетке мира бельгийке Кирстен Флипкенс, посеянной на турнире под 2-м номером — 3:6, 6:3, 4:6. Матч продолжался 2 часа 1 минуту.
Наомним, что в 1/8 финала Вера Лапко
Теперь Вера Лапко будет готовиться к Уимблдону.
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Белоруска Вера Лапко (№ 84 рейтинга WTA) не вышла в полуфинал турнира ITF в британском Саутси с призовым фондом 100 тысяч долларов.
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