Вера Лапко не вышла в полуфинал турнира в Великобитании

Белоруска Вера Лапко (№ 84 рейтинга WTA) не вышла в полуфинал турнира ITF в британском Саутси с призовым фондом 100 тысяч долларов.



Вера Лапко. Фото с сайта tennis.by

В четвертьфинальном поединке Вера Лапко в трех сетах уступила 51-й ракетке мира бельгийке Кирстен Флипкенс, посеянной на турнире под 2-м номером — 3:6, 6:3, 4:6. Матч продолжался 2 часа 1 минуту.

Наомним, что в 1/8 финала Вера Лапко обыграла швейцарку Стефани Фогель (№ 95).

Теперь Вера Лапко будет готовиться к Уимблдону.