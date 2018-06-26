В Японии разработали умную камеру, которая определяет магазинных воров

Умная камера для безопасности AI Guardman умеет определять магазинных воров, чтобы ловить их с поличным, пишет The Next Web.





Технологию разработали японский телеком-гигант NTT East и ИТ-компания Earth Eyes. Они использовали открытую технологию для распознавания языка тела, созданную в Университете Карнеги-Меллон.

Используя наработки американских учёных, AI Guardman научили определять стандартные признаки в жестах магазинных воров (например, постоянное оглядывание или поиск «слепых зон» камеры). Если алгоритм замечает подозрительную активность, персонал магазина получает уведомление, в котором есть фото «подозреваемого» и точная локация происходящего.

По информации Soranews24, во время тестирования новинки в одном из магазинов ущерб от магазинных воров снизился с $32 тысяч до $18 тысяч в год. Устройство обходится в $2,2 тысячи, и ещё $41 в месяц нужно платить за хранение и обработку данных в облаке.