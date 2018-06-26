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Президент Польши передумал ехать в Беларусь?
Анджей Дуда. Фото: Reuters
Также планировалось, что траурную церемонию посетят президенты Австрии, Германии, Израиля, Польши, Чехии, сообщает
Однако позже в пресс-службе президента Польши сообщили, что все планы Анджея Дуды «будут опубликованы на сайте Канцелярии президента».
Сейчас в календаре на сайте политика указано, что 28-го июня он будет находиться с визитом в Латвии, а в планах на 29 июня событий, в которых он примет участие, нет.
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Изначально ожидалось, что Анджей Дуда будет присутствовать на открытии мемориала жертвам нацизма.
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