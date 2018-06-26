Президент Польши передумал ехать в Беларусь?



Анджей Дуда. Фото: Reuters

Также планировалось, что траурную церемонию посетят президенты Австрии, Германии, Израиля, Польши, Чехии, сообщаетОднако позже в пресс-службе президента Польши сообщили, что все планыСейчас в календаре на сайте политика указано, что 28-го июня он будет находиться с визитом в Латвии, а в планах на 29 июня событий, в которых он примет участие, нет.