ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Муж увидел лицо жены после свадьбы и подал на развод

27.06.2018 15:02 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Фото: © Соцсети
Оказалась, что его избранница была похожа скорее на мужчину и у неё росла борода.

Житель Индии подал на развод спустя неделю после свадьбы, после того как увидел свою новоиспечённую супругу без вуали. Мужчина пожаловался, что ни разу не видел лица своей избранницы вплоть до церемонии, в итоге перед ним оказалась совсем не та красавица, на которую он рассчитывал, сообщает The Times of India.

Муж увидел лицо жены после свадьбы и подал на развод

Будущим супругам даже не удалось пообщаться друг с другом из-за того, что о будущей свадьбе договаривались исключительно родственники. Поэтому индиец даже понятия не имел, что за девушка станет его женой.

«Когда я увидел её лицо в первый раз, то она сильно накрасилась. Затем мы провели вместе семь дней, и я уехал на работу. Однако, вернувшись, я заметил, что у неё растёт борода и что она похожа на мужчину!»


Сама жена призналась, что волосы растут на её лице из-за гормональных проблем, но это легко устранить с помощью лекарств. В суде она также заявила, что поскольку её семья выплатила мужу немалое приданное, то он будет обязан выплатить всё до последней копейки. По словам женщины, она подвергалась физическому и психическому насилию со стороны супруга, который даже пытался выселить её из дома.

В итоге судья отклонил просьбу мужчины о разводе, заявив, что не видит веских причин для этого.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Оказалась, что его избранница была похожа скорее на мужчину и у неё росла борода.
 
Новости дня
Новости разные
 
Криминальное чтиво. Как гордость школы казнила лучшую подругу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Лепельский край
Міёрскія навіны
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
27.06.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика