Муж увидел лицо жены после свадьбы и подал на развод

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«Когда я увидел её лицо в первый раз, то она сильно накрасилась. Затем мы провели вместе семь дней, и я уехал на работу. Однако, вернувшись, я заметил, что у неё растёт борода и что она похожа на мужчину!»

Житель Индии подал на развод спустя неделю после свадьбы, после того как увидел свою новоиспечённую супругу без вуали. Мужчина пожаловался, что ни разу не видел лица своей избранницы вплоть до церемонии, в итоге перед ним оказалась совсем не та красавица, на которую он рассчитывал, сообщает The Times of India.Будущим супругам даже не удалось пообщаться друг с другом из-за того, что о будущей свадьбе договаривались исключительно родственники. Поэтому индиец даже понятия не имел, что за девушка станет его женой.Сама жена призналась, что волосы растут на её лице из-за гормональных проблем, но это легко устранить с помощью лекарств. В суде она также заявила, что поскольку её семья выплатила мужу немалое приданное, то он будет обязан выплатить всё до последней копейки. По словам женщины, она подвергалась физическому и психическому насилию со стороны супруга, который даже пытался выселить её из дома.В итоге судья отклонил просьбу мужчины о разводе, заявив, что не видит веских причин для этого.