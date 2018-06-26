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Певица MaкSим уходит со сцены из-за болезни

27.06.2018 14:47 — Разное | UDF  
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МакSим. Фото: Эдуард Лаповок
Популярная российская певица МакSим заявила о том, что по состоянию здоровья вынуждена прекратить свою карьеру. Из-за заболевания она не может гастролировать и даже пропустила недавно встречу с фанатами.

Как сообщают российские СМИ, Марина Максимова очень размыто рассказала о причинах ухода со сцены, каким заболеванием она страдает, девушка не уточнила. Она пообещала поклонникам, что перед уходом выпустит еще одно музыкальное видео.

Ежегодно на свой день рождения МакSим устраивает встречи с поклонниками, но в этом году фан-встреча не состоялась. Певица принесла извинения в своем аккаунте в Instagram и сослалась на проблемы со здоровьем. Вскоре после этого последовало и заявление об уходе со сцены.

Поклонники встревожены этой новостью. Еще больше фанатов пугает, что они ничего не знают о болезни, которой страдает артистка. Люди из окружения Марины Максимовой тоже отказываются как-либо комментировать ситуацию.

 
Теги: Новости
 
 
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Популярная российская певица МакSим заявила о том, что по состоянию здоровья вынуждена прекратить свою карьеру.
 
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