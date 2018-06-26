|
Певица MaкSим уходит со сцены из-за болезни
МакSим. Фото: Эдуард Лаповок
Как сообщают российские СМИ, Марина Максимова очень размыто рассказала о причинах ухода со сцены, каким заболеванием она страдает, девушка не уточнила. Она пообещала поклонникам, что перед уходом выпустит еще одно музыкальное видео.
Ежегодно на свой день рождения МакSим устраивает встречи с поклонниками, но в этом году фан-встреча не состоялась. Певица принесла извинения в своем аккаунте в Instagram и сослалась на проблемы со здоровьем. Вскоре после этого последовало и заявление об уходе со сцены.
Поклонники встревожены этой новостью. Еще больше фанатов пугает, что они ничего не знают о болезни, которой страдает артистка. Люди из окружения Марины Максимовой тоже отказываются как-либо комментировать ситуацию.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Популярная российская певица МакSим заявила о том, что по состоянию здоровья вынуждена прекратить свою карьеру.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)