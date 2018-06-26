|
СМИ: Родченков пытался покончить жизнь самоубийством
Григорий Родченков
Об этом сообщил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Александр Ионов. Он пояснил, что получил информацию от американских коллег.
«Она тщательно скрывается американскими спецслужбами, чтобы она не просочилась в прессу», — заявил Ионов.
По данным Ионова, что инцидент произошел 19 июня, после чего информатор WADA был госпитализирован в психоневрологическую клинику.
В апартаментах Григория Родченкова были найдены пустые бутылки из-под виски и шесть упаковок сильных транквилизаторов.
«Я думаю, что Родченков сейчас испытывает сильное внутреннее напряжение и прессинг, который на него оказывает американское правосудие и американские спецслужбы. Они заставляют его всячески свидетельствовать против России. Видимо, у него сдали нервы после таких серьезных обвинений и всего того шума, который был поднят вокруг его персоны», — заявил представитель Международного комитета защиты прав человека.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Информатор WADA Григорий Родченков совершил попытку самоубийства.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)