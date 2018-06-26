СМИ: Родченков пытался покончить жизнь самоубийством



Григорий Родченков

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Об этом сообщил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека. Он пояснил, что получил информацию от американских коллег.— заявил Ионов.По данным Ионова, что инцидент произошел 19 июня, после чего информатор WADA был госпитализирован в психоневрологическую клинику.В апартаментахбыли найдены пустые бутылки из-под виски и шесть упаковок сильных транквилизаторов.— заявил представитель Международного комитета защиты прав человека.