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Российскую модель задержали на белорусской границе за провоз марихуаны

27.06.2018 14:35 — Разное | UDF  
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Фото из социальных сетей
В отношении Марии Хрестиной было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 328−1 УК «Незаконное перемещение через границу наркотических средств». Кроме того, экспертиза показала, что в крови и моче модели присутствуют следы наркотического вещества.

О том, что у россиянки Марии Хрестиной возникли проблемы с законом, сообщил Telegram-канал «Не БТ». Девушка достаточно популярная персона в Instagram, на нее подписаны 162 тысячи человек. Последнюю фотографию Мария выложила 5 мая и с тех пор в социальной сети больше не появлялась.

Как узнал TUT.BY, именно в этот день модель и визажист была задержана на белорусско-польской границе в пункте пропуска «Варшавский мост». Судя по фотографиям девушки, 3 мая она приехала в Варшаву из Вильнюса, во время пересечения границы в машине находилась вместе с подругой, которая и управляла авто. При досмотре у Хрестиной обнаружили марихуану, а еще продукты, шоколад, чипсы, на которых был наклеен логотип марихуаны — зеленый лист. Кроме того, экспертиза показала: в крови и моче модели присутствуют следы наркотического вещества.

Российскую модель задержали на белорусской границе за провоз марихуаны

— По данным следствия, 26-летняя гражданка России приобрела на территории Евросоюза опасное наркотическое вещество — марихуану массой не менее 1,14 грамма, спрятала его в ручную кладь. В отношении нее возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 328−1 УК «Незаконное перемещение через границу наркотических средств», — сообщил TUT.BY официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Девушка под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.

 
 
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О том, что у россиянки Марии Хрестиной возникли проблемы с законом, сообщил Telegram-канал "Не БТ".
 
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