Российскую модель задержали на белорусской границе за провоз марихуаны



Фото из социальных сетей

О том, что у россиянки Марии Хрестиной возникли проблемы с законом, сообщил Telegram-канал «Не БТ». Девушка достаточно популярная персона в Instagram, на нее подписаны 162 тысячи человек. Последнюю фотографию Мария выложила 5 мая и с тех пор в социальной сети больше не появлялась.Как узнал TUT.BY, именно в этот день модель и визажист была задержана на белорусско-польской границе в пункте пропуска «Варшавский мост». Судя по фотографиям девушки, 3 мая она приехала в Варшаву из Вильнюса, во время пересечения границы в машине находилась вместе с подругой, которая и управляла авто. При досмотре у Хрестиной обнаружили марихуану, а еще продукты, шоколад, чипсы, на которых был наклеен логотип марихуаны — зеленый лист. Кроме того, экспертиза показала: в крови и моче модели присутствуют следы наркотического вещества.— сообщил TUT.BY официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской областиДевушка под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.