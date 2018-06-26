​Сигареты подоражают с 1 июля в Беларуси

В Беларуси с 1 июля поднимутся в цене некоторые марки табачных изделий, сообщает Министерстве по налогам и сборам.

Очередное подорожание коснётся как белорусской продукции, так и импортной, в том числе ввозимой недавно созданной компанией «Энерго-Оил».

Так, вырастут цены на марки сигарет Minsk city, Minsk capital, Премьер QS, Минск Superslims и Минск 5 Superslims. Станут дороже некоторые виды Kent, Pall Mall, Winston XS.

Предприятие «Энерго-Оил» также увеличит стоимость продукции, поэтому подорожают сигареты L&M Motion и L&M Compact, L&M Blue Label, Parliament, Marlboro.

Белорусские производители и импортёры сигарет имеют право каждый месяц устанавливать новые максимальные цены на табачные изделия.