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Программа празднования Дня Независимости в Гродно

27.06.2018 — Разное | Светлы шлях  
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30 июня

14.00 - 18.00

ГОРОДСКОЙ ПАРК ИМ. Ж.-Э. ЖИЛИБЕРА

Мероприятие выходного дня: «Все цветы июля», интерактивная выставка

Программа празднования Дня Независимости в Гродно
1 июля 

Мероприятие выходного дня: вечер классической музыки «Классический Гродно» у фонтанов города 
18.00 – БОЛЬШОЙ ФОНТАН в городском парке им. Ж.-Э. Жилибера , 
«Струнный квартет IGNIS» 

19.00 – ФОНТАН у ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА.  Духовой оркестр “Гарадзенскія трубы” ГУК «Гродненская капелла» 

20.00 – ФОНТАН пл. СОВЕТСКАЯ. Брасс-квинтет УО «Гродненский государственный музыкальный колледж». 

2 июля 

18.00 - 20.00 

ПЛОЩАДКА У МОЛОДЁЖНОГО ЦЕНТРА «ГРОДНО», ул. СОВЕТСКАЯ 

Мероприятие выходного дня от ОО «БРСМ»: Республиканская акция «День вышиванки». 
ВПЕРВЫЕ! Акция«Вышиванка длиною в улицу». 

Программа празднования Дня Независимости в Гродно
 

3 июля 

КУРГАН СЛАВЫ 

10.00  –  торжественный митинг 
10.30  –  парад военной техники и войск Гродненского гарнизона, плац-концерт и дефиле оркестра, работа полевых кухонь 

Концертная программа: 

11.30-12.00  –  выступление солистов военного оркестра 6-ой отдельной гвардейской механизированной бригады 
12.00-12.40  –  концерт народной эстрадной студии «Забава» УО «Гродненский государственный колледж искусств» 
12.40-14.00  –  концерт эстрадной студии «Струны сердца» ГУ «Гродненский городской центр культуры» 
19.00-20.00  –  концерт народного ансамбля белорусской песни и музыки «Гасцінец» ГУ «Гродненский городской центр культуры» 
20.00-21.20  –  концерт эстрадной студии «Струны сердца» и детской эстрадной студии «Септима»  ГУ «Гродненский городской центр культуры» 
21.20-22.50  –  программа от компании «Velcom»: выступление группы «NaviBand», розыгрыши памятных сувениров. Ведущий программы Александр Сериков (г. Минск) 
22.55  –   Республиканская акция  «Споем гимн вместе!» 
ВПЕРВЫЕ с участием разновозрастных хоров г. Гродно 
23.00  –  праздничный салют 
23.05-23.30 – концерт виртуоза игры на балалайке Александра Воронище. 

ПЛОЩАДЬ ЛЕНИНА 

12.00-19.30 – «Арт-кафе» под открытым небом 
12.00-13.00  –  концерт духового оркестра “Гарадзенскія трубы” 
ГУК «Гродненская капелла» 
13.00-13.30  –  концерт народного ансамбля белоруской песни “Гараднiца” 
ГУ «Гродненский городской центр культуры» 
13.30-14.00  –  концерт вокального ансамбля украинской песни “Барвiнок“ 
ГУ «Гродненский городской центр культуры» 
14.00-14.30  –  концерт вокального ансамбля “Фабричный колорит” 
ГУ «Гродненский городской центр культуры» 
14.30-15.00  –   концерт народного ансамбля песни “Гармония” 
ГУК «Гродненский областной методический центр народного творчества» 
15.00-15.30  –  концерт мужского вокального ансамбля “Гарадзенцы” 
ГУ «Гродненский городской центр культуры» 
15.30-16.00  –  концерт народного ансамбля «Неман» 
ГУ «Гродненский городской центр культуры» 
16.00-17.00  –  концерт эстрадной студии «Струны сердца» 
ГУ «Гродненский городской центр культуры» 
17.00-18.00  –  программа от школы современного танца «ADEPT» и эстрадной студии «Септима» ГУ «Гродненский городской центр культуры» 
18.00-19.30  –  дискотека «В стиле 80-90-х». 

Программа празднования Дня Независимости в Гродно
 

ГОРОДСКОЙ ПАРК ИМ. Ж.-Э.ЖИЛИБЕРА 

12.00-19.30 – работа полевых кухонь, игровые программы для детей и взрослых. 

ЛЕТНЯЯ ЭСТРАДА 

13.00-14.00  –  концерт танцевальной студии «BabyStar» и студии танца «АССОРТИ» 
14.00-15.00  – спектакль музыкально-драматического театра «Гарадзенскi званочак» ГУ «Гродненский городской центр культуры» 
15.00-16.00  –  концертная программа учащихся ГУО «Средняя школа № 20 г. Гродно» и ансамбля танца «Валошкi» ГУО «Гимназия №6 г. Гродно» 
16.00-17.00  –  концертная программа студии «Белые росинки» ГУК «Ансамбль танца, музыки и песни «Белые росы» и детского вокального ансамбля «Яварынка» ГУ «Гродненский городской центр культуры» 
17.00-18.15  –  концертная программа «Дети независимой страны – все мы счастьем радостным полны» 
18.15-19.30  –  танцевальная программа для детей и взрослых с участием коллективов города 

ПЛОЩАДКА «АВТОДРОМ» городского ПАРКА АТТРАКЦИОНОВ 
16.00-19.00  –  работа аниматоров, ростовых кукол, конкурсы, подарки, розыгрыши пригласительных билетов на аттракционы, аквагрим. 

"ШВЕЙЦАРСКАЯ ДОЛИНА" 

♦         спортивные площадки 
♦         площадка с белорусским колоритом от ОО «БРСМ» (выставки, фотозоны, концертные и игровые программы) 
площадки на ТЕРРИТОРИИ ПАРКА   
♦         выставки современной техники, показательные выступления, игры, викторины, интерактивные площадки  от представителей здравоохранения, службы МЧС и газовой службы, Департамента охраны МВД 
♦         детские зоны с аттракционами, надувными батутами, катанием на пони, продажей попкорна и сладкой ваты, детских игрушек. Развлекательные тиры 
♦         техно-площадка с выставкой робототехники 
♦         игровая площадка с настольными играми «Кубик», 
интерактивные площадки от учреждений образования центров творчества детей и молодежи г. Гродно "Спектр" и «Прамень». 

ПЛ. ТИЗЕНГАУЗА 

12.00-18.00 – ВПЕРВЫЕ! Катание на воздушном шаре «АВС» 
(при хороших погодных условиях). 
Зона с детскими развлекательными аттракционами. 

Программа празднования Дня Независимости в Гродно
 

ГОРОДСКОЙ ПАРК ИМ. Ж.-Э.ЖИЛИБЕРА и ул. СОВЕТСКАЯ 

12.00-20.00 – «Город мастеров»: выставка ремесленников и мастеров народного творчества любительского объединения «Гарадзенскі каларыт» 
ГУ «Гродненский городской центр культуры». 

ПЛОЩАДКА У МОЛОДЕЖНОГО ЦЕНТРА «ГРОДНО» 
  
12.30-13.30  –  концерт вокально – инструментального ансамбля «Рейд» (поп-рок) 
13.30-14.30  –  поп-группы «ТЕЛЕФОН» (поп-музыка) 
14.30-15.30  –  группа «Вочы» (нео-фольк) 
15.30-16.30  –  рок-группы «Vamma» (альтернатив-рок) 
16.30-17.30  –  поп-рок-группа «Brooklyn» 
17.30-18.00  –  группа «Диагноз жизни» (хип-хоп, поп). 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ БРОДВЕЙ по ул. СОВЕТСКОЙ 

12.00-20.00 
  
♦         Уличные музыканты 
♦         Художники- портретисты 
♦         Тематические фотозоны 
♦         Аниматоры. 

ПЛОЩАДКА У ТОРГОВОГО ДОМА «НЕМАН» 

13.00-17.00 – выступление «RADIANCE cover-band». 

ПЛОЩАДКА У ДОМА ПРОФСОЮЗОВ 

13.00-17.00  –  концерт студии шансона «Хулиган Бэнд» 
выступление Ольги Головни и клуба любителей бардов 
программа от школы танца «GrodnoDanceArt». 

ПЛ. СОВЕТСКАЯ 
  
12.00-18.00 – работа «Кофейбуса», полевой кухни. 

Программа празднования Дня Независимости в Гродно
 

Интерактивные выставки: 

♦         современной автомобильной техники «Автомобильного дома «Кардена» 
♦         ретро и мото техники от культурно-исторического клуба «Винтаж», мотоклуба «Grizzly» и объединения «ТехноДром» ГУ «Гродненский городской центр культуры» 
13.00  –  плац-концерт от духового оркестра МЧС (г. Гродно) 
14.00  –  развлекательная программа от «ВелоГродно»: велозаезды, матчи по велофутболу, велолабиринты 
♦         Выставка коллекционного материала и предметов старины “Гарадзенскі скарабей” 
♦         Детские аттракционы, надувные батуты 
♦         Фотозоны. 

СМОТРОВАЯ ПЛОЩАДКА ПО УЛ. ДАРВИНА 

20.00  – ВПЕРВЫЕ! Открытие совместного художественного проекта «Ротонда-АРТ». «Классика над Неманом» ГУК «Гродненская областная филармония» и администрации Октябрьского района г. Гродно 
Праздники в микрорайонах города. 

МИКРОРАЙОН ДЕВЯТОВКА 

14.00-16.30 

ПЛОЩАДКА ГУО «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 32 г. ГРОДНО» 

14.00-14.15  –  открытие праздника 
14.15-14.45  –  концерт оркестра “Гарадзенскія трубы” 
ГУК «Гродненская капелла» 
14.45-15.10  –  интерактивная программа 
15.10-15.40  –  концертная программа эстрадной студии «Миллениум» 
ГУ «Гродненский городской центр культуры» 
15.40-16.10  –  танцевальная молодёжная программа, мастер-класс от   школы современного танца «ADEPT» 
16.10-16.30  –  интерактивная программа 
♦         игровые площадки ГУО «Центр творчества детей и молодежи «Спектр г. Гродно» 
♦         праздничная торговля, выставка-продажа. 

МИКРОРАЙОН ФОРТЫ 

14.00-16.30 

ПЛОЩАДКА ГУО “ГИМНАЗИЯ № 5 г. ГРОДНО” 

14.00-14.15  –  открытие праздника 
14.15-14.45  –  концертная программа народного ансамбля “Неман” 
ГУ «Гродненский городской центр культуры» 
15.15-15.30  –  интерактивная программа 
15.30-16.10  –  концерт народной эстрадной студии «Забава» 
УО «Гродненский государственный колледж искусств» и  детских коллективов города 
16.10-16.30  –  интерактивная программа 
на территории работают: 
♦         спортивная площадка от физкультурно-оздоровительного центра «Олимпия» 
♦         праздничная торговля, выставка-продажа. 

Программа празднования Дня Независимости в Гродно
 

МИКРОРАЙОН ВИШНЕВЕЦ 

15.00-17.00 

ПЛОЩАДКА ГУО «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 34 г. ГРОДНО» (Индурское шоссе, 14, центральный сквер). 

15.00  –  торжественное открытие праздника. 
Церемония награждения орденом Матери многодетных матерей района 
15.15-17.00  –  концертная программа «Беларусь – наша песня и слава!»с участием артистов ГУК «Гродненская областная филармония», детских творческих коллективов учреждений образования Октябрьского района г. Гродно, поп-группы «ТЕЛЕФОН» и др. 
     
На территории работают: 

♦         спортивные площадки, прыжки на батуте, прокат веломобилей 
♦         праздничная торговля 
♦         показательные выступления военнослужащих полка связи и военнослужащих-пограничников 
♦         демонстрация техники МЧС 
♦         показательные выступления представителей клубов восточных единоборств. 

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИ:  

♦     «Меткий стрелок» (тир ГУО «Средняя школа № 31 г. Гродно»); 
♦     «Библиотечный дворик». 

ФОТОЗОНА  «В гостях у сказки» 

МАСТЕР-КЛАССЫ, ВЫСТАВКИ:    

♦     мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, оригами; 
♦     выставка-продажа предметов декоративно-прикладного творчества. 

МИКРОРАЙОН ОЛЬШАНКА 

15.00-17.00 

ПЛОЩАДКА ГУО “Средняя школа № 39 г. Гродно” (ул. Огинского, 44а) 
15.00 – Торжественное открытие праздника. 
Награждение Орденом Матери многодетных матерей района 
15.20-17.00 – «Беларусь – наша песня и слава!» праздничный концерт с 
участием артистов ГУК “Гродненская областная филармония”, 
военнослужащих Гродненского гарнизона, детских творческих 
коллективов учреждений образования Октябрьского района 
г. Гродно, коллективов художественной самодеятельности района. 

МАСТЕР-КЛАССЫ: 

♦    «Я рисую свою малую родину» 
♦     «Беларуская лялька» – изготовление белорусских национальных кукол. 

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 

♦     Спортивно-туристическая полоса препятствий 
♦     Спортивные игры, эстафеты 
♦     Настольный теннис 
♦     Оздоровительное плавание в бассейне 
♦     Показательные выступления воинов-разведчиков 6-ой отдельной гвардейской механизированной бригады. 

Программа празднования Дня Независимости в Гродно
 

26, 27 и 28 июня в 20.30 на Кургане Славы состоятся репетиции праздничных мероприятий. 

В программе возможны изменения и дополнения. 
Служба информации «ГП»
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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30 июня 14.00 - 18.00 ГОРОДСКОЙ ПАРК ИМ. Ж.-Э. ЖИЛИБЕРА Мероприятие выходного дня: «Все цветы июля», интерактивная выставка
 
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