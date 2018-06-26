30 июня
14.00 - 18.00
ГОРОДСКОЙ ПАРК ИМ. Ж.-Э. ЖИЛИБЕРА
Мероприятие выходного дня: «Все цветы июля», интерактивная выставка
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Программа празднования Дня Независимости в Гродно
27.06.2018 — Разное | Светлы шлях
30 июня
14.00 - 18.00
ГОРОДСКОЙ ПАРК ИМ. Ж.-Э. ЖИЛИБЕРА
Мероприятие выходного дня: «Все цветы июля», интерактивная выставка
Мероприятие выходного дня: вечер классической музыки «Классический Гродно» у фонтанов города
18.00 – БОЛЬШОЙ ФОНТАН в городском парке им. Ж.-Э. Жилибера ,
«Струнный квартет IGNIS»
19.00 – ФОНТАН у ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА. Духовой оркестр “Гарадзенскія трубы” ГУК «Гродненская капелла»
20.00 – ФОНТАН пл. СОВЕТСКАЯ. Брасс-квинтет УО «Гродненский государственный музыкальный колледж».
2 июля
18.00 - 20.00
ПЛОЩАДКА У МОЛОДЁЖНОГО ЦЕНТРА «ГРОДНО», ул. СОВЕТСКАЯ
Мероприятие выходного дня от ОО «БРСМ»: Республиканская акция «День вышиванки».
ВПЕРВЫЕ! Акция«Вышиванка длиною в улицу».
3 июля
КУРГАН СЛАВЫ
10.00 – торжественный митинг
10.30 – парад военной техники и войск Гродненского гарнизона, плац-концерт и дефиле оркестра, работа полевых кухонь
Концертная программа:
11.30-12.00 – выступление солистов военного оркестра 6-ой отдельной гвардейской механизированной бригады
12.00-12.40 – концерт народной эстрадной студии «Забава» УО «Гродненский государственный колледж искусств»
12.40-14.00 – концерт эстрадной студии «Струны сердца» ГУ «Гродненский городской центр культуры»
19.00-20.00 – концерт народного ансамбля белорусской песни и музыки «Гасцінец» ГУ «Гродненский городской центр культуры»
20.00-21.20 – концерт эстрадной студии «Струны сердца» и детской эстрадной студии «Септима» ГУ «Гродненский городской центр культуры»
21.20-22.50 – программа от компании «Velcom»: выступление группы «NaviBand», розыгрыши памятных сувениров. Ведущий программы Александр Сериков (г. Минск)
22.55 – Республиканская акция «Споем гимн вместе!»
ВПЕРВЫЕ с участием разновозрастных хоров г. Гродно
23.00 – праздничный салют
23.05-23.30 – концерт виртуоза игры на балалайке Александра Воронище.
ПЛОЩАДЬ ЛЕНИНА
12.00-19.30 – «Арт-кафе» под открытым небом
12.00-13.00 – концерт духового оркестра “Гарадзенскія трубы”
ГУК «Гродненская капелла»
13.00-13.30 – концерт народного ансамбля белоруской песни “Гараднiца”
ГУ «Гродненский городской центр культуры»
13.30-14.00 – концерт вокального ансамбля украинской песни “Барвiнок“
ГУ «Гродненский городской центр культуры»
14.00-14.30 – концерт вокального ансамбля “Фабричный колорит”
ГУ «Гродненский городской центр культуры»
14.30-15.00 – концерт народного ансамбля песни “Гармония”
ГУК «Гродненский областной методический центр народного творчества»
15.00-15.30 – концерт мужского вокального ансамбля “Гарадзенцы”
ГУ «Гродненский городской центр культуры»
15.30-16.00 – концерт народного ансамбля «Неман»
ГУ «Гродненский городской центр культуры»
16.00-17.00 – концерт эстрадной студии «Струны сердца»
ГУ «Гродненский городской центр культуры»
17.00-18.00 – программа от школы современного танца «ADEPT» и эстрадной студии «Септима» ГУ «Гродненский городской центр культуры»
18.00-19.30 – дискотека «В стиле 80-90-х».
ГОРОДСКОЙ ПАРК ИМ. Ж.-Э.ЖИЛИБЕРА
12.00-19.30 – работа полевых кухонь, игровые программы для детей и взрослых.
ЛЕТНЯЯ ЭСТРАДА
13.00-14.00 – концерт танцевальной студии «BabyStar» и студии танца «АССОРТИ»
14.00-15.00 – спектакль музыкально-драматического театра «Гарадзенскi званочак» ГУ «Гродненский городской центр культуры»
15.00-16.00 – концертная программа учащихся ГУО «Средняя школа № 20 г. Гродно» и ансамбля танца «Валошкi» ГУО «Гимназия №6 г. Гродно»
16.00-17.00 – концертная программа студии «Белые росинки» ГУК «Ансамбль танца, музыки и песни «Белые росы» и детского вокального ансамбля «Яварынка» ГУ «Гродненский городской центр культуры»
17.00-18.15 – концертная программа «Дети независимой страны – все мы счастьем радостным полны»
18.15-19.30 – танцевальная программа для детей и взрослых с участием коллективов города
ПЛОЩАДКА «АВТОДРОМ» городского ПАРКА АТТРАКЦИОНОВ
16.00-19.00 – работа аниматоров, ростовых кукол, конкурсы, подарки, розыгрыши пригласительных билетов на аттракционы, аквагрим.
"ШВЕЙЦАРСКАЯ ДОЛИНА"
♦ спортивные площадки
♦ площадка с белорусским колоритом от ОО «БРСМ» (выставки, фотозоны, концертные и игровые программы)
площадки на ТЕРРИТОРИИ ПАРКА
♦ выставки современной техники, показательные выступления, игры, викторины, интерактивные площадки от представителей здравоохранения, службы МЧС и газовой службы, Департамента охраны МВД
♦ детские зоны с аттракционами, надувными батутами, катанием на пони, продажей попкорна и сладкой ваты, детских игрушек. Развлекательные тиры
♦ техно-площадка с выставкой робототехники
♦ игровая площадка с настольными играми «Кубик»,
интерактивные площадки от учреждений образования центров творчества детей и молодежи г. Гродно "Спектр" и «Прамень».
ПЛ. ТИЗЕНГАУЗА
12.00-18.00 – ВПЕРВЫЕ! Катание на воздушном шаре «АВС»
(при хороших погодных условиях).
Зона с детскими развлекательными аттракционами.
ГОРОДСКОЙ ПАРК ИМ. Ж.-Э.ЖИЛИБЕРА и ул. СОВЕТСКАЯ
12.00-20.00 – «Город мастеров»: выставка ремесленников и мастеров народного творчества любительского объединения «Гарадзенскі каларыт»
ГУ «Гродненский городской центр культуры».
ПЛОЩАДКА У МОЛОДЕЖНОГО ЦЕНТРА «ГРОДНО»
12.30-13.30 – концерт вокально – инструментального ансамбля «Рейд» (поп-рок)
13.30-14.30 – поп-группы «ТЕЛЕФОН» (поп-музыка)
14.30-15.30 – группа «Вочы» (нео-фольк)
15.30-16.30 – рок-группы «Vamma» (альтернатив-рок)
16.30-17.30 – поп-рок-группа «Brooklyn»
17.30-18.00 – группа «Диагноз жизни» (хип-хоп, поп).
МУЗЫКАЛЬНЫЙ БРОДВЕЙ по ул. СОВЕТСКОЙ
12.00-20.00
♦ Уличные музыканты
♦ Художники- портретисты
♦ Тематические фотозоны
♦ Аниматоры.
ПЛОЩАДКА У ТОРГОВОГО ДОМА «НЕМАН»
13.00-17.00 – выступление «RADIANCE cover-band».
ПЛОЩАДКА У ДОМА ПРОФСОЮЗОВ
13.00-17.00 – концерт студии шансона «Хулиган Бэнд»
выступление Ольги Головни и клуба любителей бардов
программа от школы танца «GrodnoDanceArt».
ПЛ. СОВЕТСКАЯ
12.00-18.00 – работа «Кофейбуса», полевой кухни.
Интерактивные выставки:
♦ современной автомобильной техники «Автомобильного дома «Кардена»
♦ ретро и мото техники от культурно-исторического клуба «Винтаж», мотоклуба «Grizzly» и объединения «ТехноДром» ГУ «Гродненский городской центр культуры»
13.00 – плац-концерт от духового оркестра МЧС (г. Гродно)
14.00 – развлекательная программа от «ВелоГродно»: велозаезды, матчи по велофутболу, велолабиринты
♦ Выставка коллекционного материала и предметов старины “Гарадзенскі скарабей”
♦ Детские аттракционы, надувные батуты
♦ Фотозоны.
СМОТРОВАЯ ПЛОЩАДКА ПО УЛ. ДАРВИНА
20.00 – ВПЕРВЫЕ! Открытие совместного художественного проекта «Ротонда-АРТ». «Классика над Неманом» ГУК «Гродненская областная филармония» и администрации Октябрьского района г. Гродно
Праздники в микрорайонах города.
МИКРОРАЙОН ДЕВЯТОВКА
14.00-16.30
ПЛОЩАДКА ГУО «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 32 г. ГРОДНО»
14.00-14.15 – открытие праздника
14.15-14.45 – концерт оркестра “Гарадзенскія трубы”
ГУК «Гродненская капелла»
14.45-15.10 – интерактивная программа
15.10-15.40 – концертная программа эстрадной студии «Миллениум»
ГУ «Гродненский городской центр культуры»
15.40-16.10 – танцевальная молодёжная программа, мастер-класс от школы современного танца «ADEPT»
16.10-16.30 – интерактивная программа
♦ игровые площадки ГУО «Центр творчества детей и молодежи «Спектр г. Гродно»
♦ праздничная торговля, выставка-продажа.
МИКРОРАЙОН ФОРТЫ
14.00-16.30
ПЛОЩАДКА ГУО “ГИМНАЗИЯ № 5 г. ГРОДНО”
14.00-14.15 – открытие праздника
14.15-14.45 – концертная программа народного ансамбля “Неман”
ГУ «Гродненский городской центр культуры»
15.15-15.30 – интерактивная программа
15.30-16.10 – концерт народной эстрадной студии «Забава»
УО «Гродненский государственный колледж искусств» и детских коллективов города
16.10-16.30 – интерактивная программа
на территории работают:
♦ спортивная площадка от физкультурно-оздоровительного центра «Олимпия»
♦ праздничная торговля, выставка-продажа.
МИКРОРАЙОН ВИШНЕВЕЦ
15.00-17.00
ПЛОЩАДКА ГУО «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 34 г. ГРОДНО» (Индурское шоссе, 14, центральный сквер).
15.00 – торжественное открытие праздника.
Церемония награждения орденом Матери многодетных матерей района
15.15-17.00 – концертная программа «Беларусь – наша песня и слава!»с участием артистов ГУК «Гродненская областная филармония», детских творческих коллективов учреждений образования Октябрьского района г. Гродно, поп-группы «ТЕЛЕФОН» и др.
На территории работают:
♦ спортивные площадки, прыжки на батуте, прокат веломобилей
♦ праздничная торговля
♦ показательные выступления военнослужащих полка связи и военнослужащих-пограничников
♦ демонстрация техники МЧС
♦ показательные выступления представителей клубов восточных единоборств.
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИ:
♦ «Меткий стрелок» (тир ГУО «Средняя школа № 31 г. Гродно»);
♦ «Библиотечный дворик».
ФОТОЗОНА «В гостях у сказки»
МАСТЕР-КЛАССЫ, ВЫСТАВКИ:
♦ мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, оригами;
♦ выставка-продажа предметов декоративно-прикладного творчества.
МИКРОРАЙОН ОЛЬШАНКА
15.00-17.00
ПЛОЩАДКА ГУО “Средняя школа № 39 г. Гродно” (ул. Огинского, 44а)
15.00 – Торжественное открытие праздника.
Награждение Орденом Матери многодетных матерей района
15.20-17.00 – «Беларусь – наша песня и слава!» праздничный концерт с
участием артистов ГУК “Гродненская областная филармония”,
военнослужащих Гродненского гарнизона, детских творческих
коллективов учреждений образования Октябрьского района
г. Гродно, коллективов художественной самодеятельности района.
МАСТЕР-КЛАССЫ:
♦ «Я рисую свою малую родину»
♦ «Беларуская лялька» – изготовление белорусских национальных кукол.
СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
♦ Спортивно-туристическая полоса препятствий
♦ Спортивные игры, эстафеты
♦ Настольный теннис
♦ Оздоровительное плавание в бассейне
♦ Показательные выступления воинов-разведчиков 6-ой отдельной гвардейской механизированной бригады.
26, 27 и 28 июня в 20.30 на Кургане Славы состоятся репетиции праздничных мероприятий.
В программе возможны изменения и дополнения.
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30 июня 14.00 - 18.00 ГОРОДСКОЙ ПАРК ИМ. Ж.-Э. ЖИЛИБЕРА Мероприятие выходного дня: «Все цветы июля», интерактивная выставка
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