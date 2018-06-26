У Шуневича появился конкурент?

В кулуарах МВД говорят, что Александр Ковальчук – полная противоположность Игорю Шуневичу, либерально относится к людям с другими взглядами на жизнь, ценит свободу выбора, каких бы сфер она не касалась.





Александр Ковальчук родом из деревни Летковщина Слуцкого района, окончил Минское высшее военное командное училище и Академию МВД. До назначения в Минск возглавлял Могилевское УВД. Там о бывшем начальнике отзываются вполне доброжелательно. Отмечают, кстати, что Ковальчук не считает полиграф панацеей от коррупции.





Александр Ковальчук любит общаться с журналистами, старается демонстрировать максимальную открытость. Например, в недавнем интервью милицейской газете Ковальчук рассказал о планируемых реформах в работе милиции Минской области, распределении нагрузки между своими подчиненными.





«Не вижу смысла прятаться от прессы», -- говорит генерал.





Ковальчук признает, что сегодня без современных технологий – никуда, поэтому большое внимание уделяет развитию сайта: «Сначала переработали программное обеспечение, сейчас занимаемся наполнением».





Удивительный факт: сайт УВД Миноблисполкома делает персональные поздравления для чиновников с днем рождения. Недавно такую открытку-сюрприз по случаю юбилея получил министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа.





Генералу Ковальчуку 46 лет, у него весьма неплохое прохождение службы: начинал оперуполномоченным отделения уголовного розыска криминальной милиции в Слуцке, чуть больше года назад получил генеральские погоны.





Игорь Шуневич занимает пост министра внутренних дел с 2012 года, и за это время общественность не раз требовала отставки скандального чиновника.





Кто знает, может, и вправду Александра Ковальчука ждет очередное повышение по службе? Ведь не случайно же, в конце концов, его в Минск перевели…