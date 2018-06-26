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У Шуневича появился конкурент?

27.06.2018 15:12 — Разное | Партизан  
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Нового начальника УВД Миноблисполкома генерал-майора Александра Ковальчука прочат в министры. И это притом, что в должности он работает пока около пяти месяцев.

У Шуневича появился конкурент?
Александр Ковальчук
В кулуарах МВД говорят, что Александр Ковальчук – полная противоположность Игорю Шуневичу, либерально относится к людям с другими взглядами на жизнь, ценит свободу выбора, каких бы сфер она не касалась.

Александр Ковальчук родом из деревни Летковщина Слуцкого района, окончил Минское высшее военное командное училище и Академию МВД. До назначения в Минск возглавлял Могилевское УВД. Там о бывшем начальнике отзываются вполне доброжелательно. Отмечают, кстати, что Ковальчук не считает полиграф панацеей от коррупции. 

Александр Ковальчук любит общаться с журналистами, старается демонстрировать максимальную открытость. Например, в недавнем интервью милицейской газете Ковальчук рассказал о планируемых реформах в работе милиции Минской области, распределении нагрузки между своими подчиненными. 

«Не вижу смысла прятаться от прессы», -- говорит генерал.

Ковальчук признает, что сегодня без современных технологий – никуда, поэтому большое внимание уделяет развитию сайта: «Сначала переработали программное обеспечение, сейчас занимаемся наполнением». 

Удивительный факт: сайт УВД Миноблисполкома делает персональные поздравления для чиновников с днем рождения. Недавно такую открытку-сюрприз по случаю юбилея получил министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа.

Генералу Ковальчуку 46 лет, у него весьма неплохое прохождение службы: начинал оперуполномоченным отделения уголовного розыска криминальной милиции в Слуцке, чуть больше года назад получил генеральские погоны. 

Игорь Шуневич занимает пост министра внутренних дел с 2012 года, и за это время общественность не раз требовала отставки скандального чиновника. 

Кто знает, может, и вправду Александра Ковальчука ждет очередное повышение по службе? Ведь не случайно же, в конце концов, его в Минск перевели…

 
Теги: Минск
 
 
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Нового начальника УВД Миноблисполкома генерал-майора Александра Ковальчука прочат в министры. И это притом, что в должности он работает пока около пяти месяцев.
 
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Петрыкаускiя навiны
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Вороновская газета
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