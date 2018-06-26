Инвесторы хотят отнять у Цукерберга Facebook

Информацию об этом распространил ресурс Business Insider.





Акционеры просто разъярены тем, как Цукерберг управляет бизнесом. Целый ряд скандалов с утечкой данных и сбором персональной информации пользователей серьезно ударил по репутации соцсети.





Инвесторы настаивают: Цукерберг должен отправиться в отставку. На его место они собираются нанять независимого директора, у которого уже не будет такой единоличной власти в решениях.