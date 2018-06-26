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Инвесторы хотят отнять у Цукерберга Facebook
Марка Цукерберга могут отстранить от дел. Крупные инвесторы социальной сети Facebook, у которых на руках акции почти на 3 миллиарда долларов, требуют не просто уволить главу правления, но и полностью лишить его рычагов управления в компании.
Информацию об этом распространил ресурс Business Insider.
Акционеры просто разъярены тем, как Цукерберг управляет бизнесом. Целый ряд скандалов с утечкой данных и сбором персональной информации пользователей серьезно ударил по репутации соцсети.
Инвесторы настаивают: Цукерберг должен отправиться в отставку. На его место они собираются нанять независимого директора, у которого уже не будет такой единоличной власти в решениях.
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Марка Цукерберга могут отстранить от дел. Крупные инвесторы социальной сети Facebook, у которых на руках акции почти на 3 миллиарда долларов, требуют не просто уволить...
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