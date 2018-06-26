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В Индии разбился уже восьмой истребитель Су-30
Истребитель Су-30МКИ потерпел крушение в индийском штате Махараштра. Пилоты катапультировались.
Как Как передает
Предположительно, крушение могло произойти по техническим причинам.
Всего с момента принятия на вооружение ВВС Индии разбились восемь истребителей Су-30МКИ.
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Истребитель Су-30МКИ потерпел крушение в индийском штате Махараштра. Пилоты катапультировались.
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