В Индии разбился уже восьмой истребитель Су-30

Как Как передаетсо ссылкой на Times of India, инцидент произошел в 25 км от города Нашик. Истребитель находился на стадии испытаний и официально не вошел в состав ВВС, но перед аварией успел совершить несколько полетов. Он был построен по лицензии разработчика - российской компании «Сухой».