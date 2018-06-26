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Как долго нефть будет на взлете?
Требование полностью отказаться от импорта нефти из Ирана к 4 ноября, которое власти США предъявили странам-союзницам, повлияло на нефтяной рынок.
Как передает
Вопрос в том, до какого предела она может дойти.
По словам руководителя Центра нефтяных исследований Ильхама Шабана, на лондонской бирже цена на нефть достигла 77 долларов.
«Это обусловлено тем, что информация о таком требовании была слита заранее.
В мае, после решения американского президента о возобновлении санкции в отношении Ирана, на пересмотр отношений было дано 6 месяцев. В связи с этим приостановка торговли нефтью с Ираном ожидалась в конце года. Но, как мы видим, конкретная дата уже названа».
«Шаги США против Ирана, вопреки ожиданиям многих, не будут поверхностными. Санкции будут более суровыми и резкими, чем раньше. Поэтому рынок так реагирует на слова источника Госдепартамента.
С другой стороны, на вчерашней конференции World Gas в Вашингтоне министр энергетики США заявил, что до конца года на рынке может возникнуть дефицит. Это заявление также появлияло на биржи».
И.Шабан отметил, что в настоящее время в мире существует довольно высокий спрос на нефть:
«Согласно макроэкономическим показателям, спрос на энергоносители в развивающихся и развитых странах сохранится и во второй половине года. Это отразится на ценах на нефть, а также на объемах».
Эксперт полагает, что упомянутые процессы не позволят среднегодовой цене на нефть упасть ниже 70 долларов.
Говоря о нефтяном рынке Ирана, собеседник сайта сказал, что страна добывает 3,8 млн баррелей нефти в день:
«Из них 2,8 млн идет на экспорт. Согласно отчету ОПЕК за май, Иран снизил экспорт нефти до 2,5 млн баррелей, что связано с санкциями Дональда Трампа.
Выходит, что зарубежные нефтяные компании начали отказываться от покупки нефти у Ирана».
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Требование полностью отказаться от импорта нефти из Ирана к 4 ноября, которое власти США предъявили странам-союзницам, повлияло на нефтяной рынок.
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