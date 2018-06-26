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"Едут за лосями, оленями". Беларусь на иностранных охотниках заработала за год 700 тысяч евро

27.06.2018 14:33 — Разное | Партизан  
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В Беларусь из таких стран, как Польша, Германия, Австрия, Голландия, Франция, Италия, Эстония, в год приезжает до двух тысяч охотников.

На иностранных любителях охоты Беларусь в прошлом году заработала почти 700 тысяч евро. Об этом в интервью БЕЛТА рассказал председатель Белорусского общества охотников и рыболовов Юрий Шумский.

По словам Шумского, свыше 80% от общего числа туристов-охотников составляют россияне, которые заинтересованы в добыче нетрофейных зверей разных видов.

— А Германия, Австрия, Голландия, Польша — из этих стран к нам едут за трофеями лося, волка, оленя, глухаря, тетерева.

В Беларусь из таких стран, как Польша, Германия, Австрия, Голландия, Франция, Италия, Эстония, в год приезжает до двух тысяч охотников. В 2016 году благодаря этому удалось заработать 600 тысяч евро, в 2017 — уже почти 700 тысяч евро.

— Некоторые охотники пользуются безвизовым режимом. Сейчас мы в некоторых хозяйствах закупаем служебное оружие, которое можно отдавать в аренду, чтобы охотникам не нужно было везти свое из-за рубежа. Заключается договор, охотник платит за аренду оружия, охотится и с трофеем уезжает. Но, если вычесть прилет и вылет, то три дня, например, для охоты на лося все-таки маловато. Если безвизовый режим будет расширен до 10 дней, это позволит привлечь еще больше охотников из-за рубежа, даст больше возможностей для развития охотничьего туризма, — рассказал Шумский.

 
 
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В Беларусь из таких стран, как Польша, Германия, Австрия, Голландия, Франция, Италия, Эстония, в год приезжает до двух тысяч охотников.
 
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