В ближайшее время ОАО "БПС-Сбербанк" (белорусская "дочка" Сбербанка РФ) возглавит новый руководитель, сообщил председатель правления Сбербанка РФ Герман Греф после встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

"Мы сейчас меняем руководство нашего банка (ОАО "БПС-Сбербанк" - ИФ). Скоро приступит к деятельности новый руководитель банка", - сказал Г. Греф.

Главу Сбербанка цитирует госагентство БелТА .

В настоящее время исполняет обязанности председателя правления ОАО "БПС-Сбербанк" Андрей Савченко, который с сентября 2016 года занимает пост зампреда правления бака.

По словам Г.Грефа, достигнута договоренность с А.Лукашенко "о том, что мы расширяем объем наших инвестиций в Беларусь".

В частности, Сбербанк планирует расширить кредитование белорусского экспорта в Россию и увеличить лимиты предоставления финансирования белорусским предприятиям машиностроения, энергетики и предприятиям добывающего комплекса, проинформировал Г.Греф.

Он также сообщил, что в БПС-Сбербанк планируется передать технологии автоматизированного кредитования предприятий малого бизнеса и идентификации клиентов.

ОАО "БПС-Сбербанк" (98,43% акций принадлежит Сбербанку РФ) входит в 7-ку системообразующих банков Беларуси. По размеру активов занимает 3-е место среди 24 белорусских банков.