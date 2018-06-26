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Провокационный фильм о легендарном граффитисте покажут в Минске
Провокационный фильм о влиянии легендарного граффитиста "Кто украл Banksy" стартует в минском прокате. Показ состоится в рамках проекта "Лістапад. Коллекция".
В 2007 году всемирно известный художник Бэнкси отправился в Палестину – и оставил там на стенах несколько своих работ. У кого-то эти граффити вызвали раздражение; кто-то воспринял их как настоящее искусство; а кто-то увидел в них возможность заработать. В частности, местному таксисту пришла в голову бизнес- идея: вырезать кусок стены, на которой была сделана работа, и продать его за максимально возможную цену.
Фильм режиссера Марко Просерпио – это провокационная история о том, как искусство, созданное нелегально, может быть украдено, продано и стать искусством легальным. "Это базовая необходимость – писать на стенах, чтобы общаться с людьми вокруг", – говорит Просерпио.
Дебютная работа итальянского режиссера, сценариста и монтажера Марко Просерпио уже стала участницей нескольких международных кинофестивалей: кинофестиваля Трайбека в Нью-Йорке (конкурс кинодебютов, конкурс документального кино) и фестиваля независимого кино в Москве (WhyNotMovie).
Дополнительный колорит фильму придает закадровая озвучка. О том, как несколько работ Бэнкси обратили внимание всего мира на Палестину, рассказывает гуру альтернативного рока Игги Поп.
Сам Бэнкси едва ли нуждается в дополнительном представлении. Знаменитейший мастер стрит-арта использует в своих работах технику трафарета. Этот простой метод сокращает время рисования и помогает художнику-граффитисту избегать ареста за вандализм. "Подписи" Бэнкси в Лондоне, Нью-Йорке, Бристоле, между Израилем и Палестиной. Бристольские активисты говорили о его работах: "Мы озабочены тем, что уличное искусство Бэнкси прославляет то, что по сути является вандализмом".
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Провокационный фильм о влиянии легендарного граффитиста "Кто украл Banksy" стартует в минском прокате. Показ состоится в рамках проекта "Лістапад. Коллекция".
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