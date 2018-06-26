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Провокационный фильм о легендарном граффитисте покажут в Минске

27.06.2018 14:55 — Разное | Интерфакс  
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Провокационный фильм о влиянии легендарного граффитиста "Кто украл Banksy" стартует в минском прокате. Показ состоится в рамках проекта "Лістапад. Коллекция".

Провокационный фильм о легендарном граффитисте покажут в Минске
Настоящее имя Бэнкси неизвестно, но его работы похищают средь бела дня, восхваляют и считают бездарными одновременно. В них есть место и политике, иронии, и искусству. Итальянец Марко Просерпио снял фильм об одной из самых дерзких картин культового художника. Документальная лента о граффити прямо на стене, разделяющей Палестину и Вифлеем, поразит зрителя не только смелой задумкой, но и реакцией самих жителей по обе стороны "границы". Фильм "Кто украл Banksy" можно увидеть в двух кинотеатрах столицы: "Центральном" 7 июля и Falcon Club Бутик Кино с 5 по 18 июля.

В 2007 году всемирно известный художник Бэнкси отправился в Палестину – и оставил там на стенах несколько своих работ. У кого-то эти граффити вызвали раздражение; кто-то воспринял их как настоящее искусство; а кто-то увидел в них возможность заработать. В частности, местному таксисту пришла в голову бизнес- идея: вырезать кусок стены, на которой была сделана работа, и продать его за максимально возможную цену.

Фильм режиссера Марко Просерпио – это провокационная история о том, как искусство, созданное нелегально, может быть украдено, продано и стать искусством легальным. "Это базовая необходимость – писать на стенах, чтобы общаться с людьми вокруг", – говорит Просерпио.

Дебютная работа итальянского режиссера, сценариста и монтажера Марко Просерпио уже стала участницей нескольких международных кинофестивалей: кинофестиваля Трайбека в Нью-Йорке (конкурс кинодебютов, конкурс документального кино) и фестиваля независимого кино в Москве (WhyNotMovie).

Дополнительный колорит фильму придает закадровая озвучка. О том, как несколько работ Бэнкси обратили внимание всего мира на Палестину, рассказывает гуру альтернативного рока Игги Поп.

Сам Бэнкси едва ли нуждается в дополнительном представлении. Знаменитейший мастер стрит-арта использует в своих работах технику трафарета. Этот простой метод сокращает время рисования и помогает художнику-граффитисту избегать ареста за вандализм. "Подписи" Бэнкси в Лондоне, Нью-Йорке, Бристоле, между Израилем и Палестиной. Бристольские активисты говорили о его работах: "Мы озабочены тем, что уличное искусство Бэнкси прославляет то, что по сути является вандализмом".

 
 
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Провокационный фильм о влиянии легендарного граффитиста "Кто украл Banksy" стартует в минском прокате. Показ состоится в рамках проекта "Лістапад. Коллекция".
 
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