ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Число международных поездок на планете выросло за год на 6%

27.06.2018 14:55 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

С января по апрель 2018 года общее число международных поездок во всем мире выросло на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, это лучший результат за последние 10 лет, сообщает в среду Всемирная туристская организация ООН (UNWTO).

"За четыре месяца 2018 года общее количество международных прибытий увеличилось на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, продолжив тенденцию роста 2017 года (+7%), а также улучшив прогноз UNWTO на 2018 год (от 4 до 5%)", - говорится в сообщении.

Наибольший рост международных прибытий показали Азия и Тихоокеанский регион (+8%), на втором месте Европа (+7%), за ними следуют Африка (+ 6%), Ближний Восток (+ 4%) и Северная и Южная Америки (+ 3%). Карибский бассейн (-9%) является единственным субрегионом, в котором наблюдалось снижение числа прибытий, оно связано с ураганами, которые прошлись по региону в августе и сентябре 2017 года.

"Показатели прибытий за май-август являются самыми перспективными за все десятилетие, особенно оптимистичны настроения по таким регионам как Африка, Европа и Ближний Восток", - отметили в UNWTO.

По данным организации, период с января по апрель составляет около 28% от общего ежегодного количества прибытий. Этот период включает в себя зимний горнолыжный отдых в Северном полушарии, летний пляжный отдых в Южном, а также различные национальные праздники, такие как Пасха, китайский Новый год и т.д.

Всемирная туристская организация ООН (UNWTO) занимается помощью в развитии туристского сектора в различных странах мира, обеспечивает международное посредничество. В сентябре 2017 года Россия вошла в состав Исполнительного совета UNWTO до 2021 года.

 
 
Ссылка на источник 3
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С января по апрель 2018 года общее число международных поездок во всем мире выросло на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, это лучший результат за...
 
Новости дня
Новости разные
 
Провокационный фильм о легендарном граффитисте покажут в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Лепельский край
Міёрскія навіны
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
27.06.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика