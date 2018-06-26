Число международных поездок на планете выросло за год на 6%

С января по апрель 2018 года общее число международных поездок во всем мире выросло на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, это лучший результат за последние 10 лет, сообщает в среду Всемирная туристская организация ООН (UNWTO).

"За четыре месяца 2018 года общее количество международных прибытий увеличилось на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, продолжив тенденцию роста 2017 года (+7%), а также улучшив прогноз UNWTO на 2018 год (от 4 до 5%)", - говорится в сообщении.

Наибольший рост международных прибытий показали Азия и Тихоокеанский регион (+8%), на втором месте Европа (+7%), за ними следуют Африка (+ 6%), Ближний Восток (+ 4%) и Северная и Южная Америки (+ 3%). Карибский бассейн (-9%) является единственным субрегионом, в котором наблюдалось снижение числа прибытий, оно связано с ураганами, которые прошлись по региону в августе и сентябре 2017 года.

"Показатели прибытий за май-август являются самыми перспективными за все десятилетие, особенно оптимистичны настроения по таким регионам как Африка, Европа и Ближний Восток", - отметили в UNWTO.

По данным организации, период с января по апрель составляет около 28% от общего ежегодного количества прибытий. Этот период включает в себя зимний горнолыжный отдых в Северном полушарии, летний пляжный отдых в Южном, а также различные национальные праздники, такие как Пасха, китайский Новый год и т.д.

Всемирная туристская организация ООН (UNWTO) занимается помощью в развитии туристского сектора в различных странах мира, обеспечивает международное посредничество. В сентябре 2017 года Россия вошла в состав Исполнительного совета UNWTO до 2021 года.