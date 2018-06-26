Беларусь резко сократила планы по экспорту хлоркалия в Китай

Правительство Беларуси снизило на $320 млн (на 30%) до $770 млн целевое задание по экспорту товаров в Китай в 2020 году. Новая целевая структура белорусского экспорта в Китай утверждена постановлением правительства N475, которым изменено прежнее задание, утвержденное в мае прошлого года.

В соответствии с документом, резкое снижение целевого объема товарного экспорта связано с уменьшением задания для Минской области. В соответствии с новым заданием, регион должен экспортировать товаров в Китай в 2020 году на $412 млн, что в 2 раза меньше, чем планировалось ранее - $830 млн. Также резко снижен план экспорта Минской области в Китай в 2018 году - на 33% до $281 млн и в 2019 году – на 47,7% до $298 млн.

"Целевое задание по экспорту Минской области в Китай снижено с учетом изучения конъюнктуры китайского рынка калийных удобрений. Объем поставок хлоркалия из Беларуси в Китай сократился, поэтому задание было скорректировано", - пояснили агентству "Интерфакс-Запад" в пресс-службе Совмина.

В Миноблисполкоме агентству "Интерфакс-Запад" подтвердили, что основу экспорта Минской области в Китай составляют калийные удобрения, так как на территории региона находится "Беларуськалий" – один из крупнейших мировых производителей калийных удобрений. Поэтому радикальное сокращение целевого задания по экспорту из региона связано с корректировкой сверстанных в прошлом году оптимистических планов по поставкам хлоркалия с учетом складывающейся конъюнктуры китайского рынка, отметили специалисты исполкома.

В Белорусской калийной компании (БКК, трейдер Беларуськалия) не стали комментировать предполагаемые объемы экспорта хлоркалия в Китай.

Ожидаемое сокращение поставок калийных удобрений в Китай в незначительной степени планируется компенсировать за счет других товарных позиций. В частности, задание Минсельхозпроду по экспорту продовольствия увеличено с $0,1-0,2 млн до $13 млн в 2018 году, $15 млн в 2019 году и $17 млн в 2020 году.

Общий плановый объем белорусского экспорта товаров и услуг в Китай в 2020 году не изменился по сравнению с ранее утвержденными планами и составляет $1,5 млрд. Обеспечить выполнение плана должно пропорциональное увеличение внешнеэкономических услуг для Китая. В постановлении предусмотрено увеличение на $320 млн (или в 1,8 раза) задания по экспорту услуг в Китай – до $730 млн.

При этом доля товаров в структуре целевого белорусского экспорта в Китай снизилась до 51,3% с 68,6%, а доля услуг выросла до 48,7% с 27,3%. По сравнению с 2017 годом белорусский экспорт в Китай должен вырасти в 2020 году в 2,3 раза.

Увеличение экспорта услуг в Китай планируется обеспечить, в основном, за счет предприятий подведомственных Минэнерго. В 2017 году такого экспорта в Китай не было, в 2018 году планируется обеспечить экспорт услуг на $82 млн, в 2019 году – на $100 млн, в 2020 году – на $146 млн. Также введено задание для Госкомвоенпрома по экспорту услуг на $20 млн в 2019 году и $7,5 млн в 2020 году.