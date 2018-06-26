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Александр Розенбаум: «Если нет успехов, значит, плохо работали»
27.06.2018 15:47 — Разное | Аргументы и факты
Владимир Полупанов, «АиФ»: — Александр Яковлевич, Бразилия, Испания, Аргентина, Италия, Франция плохо играют в хоккей. Но в футболе демонстрируют выдающиеся результаты, до которых нам очень далеко. Может быть, футбол просто не наш вид спорта?
Александр Розенбаум: — Я в этом глубоко убеждён — не наш. И не надо этого стесняться. Давайте прекратим кричать о достижениях нашего футбола, их нет. Наш футбол, если мы говорим о мировом уровне, абсолютно безликий и не конкурентоспособный. Я перестал смотреть наш чемпионат, потому что, когда смотришь английскую или испанскую лигу, а потом игры наших клубов, видишь колоссальную разницу. Как будто это люди с разных планет. А у нас 11 игроков бегают туда-сюда. Ни мяч обработать нормально не могут, ни пас отдать, ни по воротам ударить. В рекламе Ваня Ургант спрашивает у Феди Смолова: «Нам нужно ЧТО?» «Гол?» — уточняет Смолов. «Какой гол, Федя?! Кэшбэк», — говорит Ургант. А Федя стоит с глупым лицом — мол, действительно, какой гол, кэшбэк нужен. У них один кэшбэк в голове. Поэтому они и мажут из выгоднейшей ситуации. Хотя промазать может каждый. Но они у нас очень часто мажут. Постоянно.
Когда мы говорим об успехах нашего футбола, то подразумеваем советский. А именитых советских игроков из России можно пересчитать по пальцам: Лев Яшин, Альберт Шестернёв, Валерий Воронин, Виктор Понедельник..., хватит пальцев двух рук. Все остальные — это украинцы, белорусы, грузины, азербайджанцы, армяне.
— Что нужно сделать, чтобы футбол стал нашим видом спорта?
— Вместо того, чтобы покупать бразильца Халка за 60 млн евро и потом делать откат — вкладывать деньги в развитие детского футбола, в школы. За 60 млн можно в такой порядок привести футбольный манеж на ул. Бутлерова в Петербурге и школу «Смена», которая имеет огромные традиции советского футбола.
Если мы хотим попасть в международную историю футбола с нашим клубным чемпионатом, нужно сделать так, чтобы к нам с удовольствием приезжали лучшие футболисты из-за рубежа. И чтобы наши игроки достигали таких результатов, чтобы их приглашали в лучшие западные клубы. Сегодня ни одного нашего игрока нет в иностранных лигах. Значит, они абсолютно неконкурентоспособные.
— Пожалуй, один Денис Черышев...
— ..да перестаньте вы мне про Дениса Черышева рассказывать. То, что он попал в мадридский «Реал», заслуга его папы, который в 6 лет увёз его в Испанию, но никак не российского футбола. Он ТАМ стал заниматься футболом, ТАМ живёт и вдыхает их воздух, ИХ традиции и понятия. Черышев уже давно не наш. Он русский, но он никогда не играл в футбол в России. Сколько можно искать во всех звездах русские корни? У какого-нибудь голливудского актёра, видите ли, бабушка из Одессы. Хватит.
Чтобы войти в мировую футбольную историю, нужно заниматься бизнесом для футбола, а не, наоборот, футболом для бизнеса и личного обогащения. Ничего не будет, если не начнут поднимать футбол, приняв программу на государственном уровне, как это было сделано в Германии. Не стадионы строить (не напомните мне, за сколько миллиардов построили «Санкт-Петербург арену»?), а футбольную школу «Смена» на улице Бутлерова, например, привести в порядок. Искать талантливых детей по всей стране, воспитывать их, а не покупать легионеров за безумные деньги. Вы посмотрите, даже иностранные футболисты, которые приезжают к нам, здесь играют в пять раз хуже, чем у себя.
— Почему?
— Во-первых, они едут сюда за деньгами. Нигде не платят так, как у нас. Я сейчас не говорю о таких суперзвёздах, как Месси или Роналду. Понятно, что им платят много. Месси — вообще, инопланетянин. У нас и в музыке один артист получает такие гонорары, а другой в 100 раз меньше. Так должно быть. Я говорю про то, что у нас все футболисты получают дикие деньги. Незаслуженно! Я не завидую. Хочу, чтобы люди зарабатывали больше. Но должен же быть разумный подход. А у нас человеку платят только в качестве отступных десятки миллионов долларов. Ну, где это видано?!
Во-вторых, у нас неискоренимое западнопоклонничество. У-у-у (с восторгом — Ред.), бразильские легионеры в российском клубе! И неважно, что эти бразильцы играли у себя в заштатной команде. Их нашли чуть ли не в джунглях. А у нас на них смотрят с открытым от восхищения ртом.
Есть такое четверостишие. Франция — французам. Англия — британцам. Шведам — Швеция от края и до края. А моя страна, страна для иностранцев. Я другой такой страны не знаю.
Поэтому к нам едут за деньгами, за нашими девчонками — самыми лучшими в мире. И вообще, у легионеров здесь хорошая жизнь. Приехал к нам камерунец Самюэль Это О и ничего здесь не показал, хотя получал бешеные бабки. Какой смысл ему ломаться, ведь и так заплатят? Почему? Потому что часть денег с его трансфера откатят кому-то и куда-то.
— В Госдуме хотели принять закон, ограничивающий выплаты зарплат и премий спортивных сборных в случае выбывания из соревнований на ранних этапах. Может быть, это не такая уж и плохая идея?
— С деньгами должно быть так: играешь — получаешь. Не играешь — не получаешь. Выиграл — получил премиальные. Вылетел — кукиш с маслом. Почему многие футболисты, сидя на скамейке, проигрывая всё, что только можно, продолжают получать сумасшедшие деньги?! На каком основании?! Мы парней из сборной по пляжному футболу по фамилиям не знаем. А они, между прочим, дважды чемпионы мира. Вон куда бабки надо вкладывать. В людей, которые славу приносят родной стране. Мало того, что им копейки платят, так ещё и не пропагандируют их. Поэтому я за этот закон двумя руками и ногами. Я за то, чтобы люди получали деньги за работу и за успехи. А если нет работы и нет успехов, значит, нет и денег.
— «У нашей сборной профнепригодный тренер. Он приглашает в неё профнепригодных игроков, мы играем одинаково, что с Новой Зеландией, что с Бразилией. Тренер сборной просто тупо навязывает команде свои весьма догматические представления о том, как надо играть. А точнее, даже не представления, а фобии. Зачем нам тренер в таком случае?», — написал комментатор Василий Уткин. Споры о том, кто должен тренировать сборную были и до, будут и после выступления сборной на ЧМ-2018. Сколько иностранных специалистов мы перепробовали. Результат плюс/минус одинаковый. Может, действительно, с такими игроками никакой тренер не поможет?
— Провалы могут быть у любого человека. Но если у тренера провалы идут постоянно, и он при этом ни разу не повинился, ему не место в сборной. Я не футбольный специалист, не моё дело менять тренеров, но как болельщик я вправе потребовать объяснений. Смотрю на нынешнего главного тренера сборной Черчесова (как он себя ведёт, как разговаривает) и, кроме того, что он любит себя, ничего в нём не вижу. Проигрывая матч за матчем, он такое несёт... «Мы на физических нагрузках, поэтому с Австрией так плохо сыграли». Ну, не нагружайтесь тогда так, чтобы проигрывать каждый матч. Потому что любой матч, даже товарищеский — это показатель. А они ничего не показывают. Проиграли всё, что только можно в последнее время. И никто за это не отвечает, никто ничего не объясняет. Может быть, у Черчесова есть какая-нибудь волшебная палочка, которой он будет размахивать во время домашнего чемпионата мира?
Я убеждён, что сборную должны тренировать отечественные наставники. Потому что мы, действительно, особые люди. Во всех смыслах. Нас тяжело понять, аршином общим не измерить. И в футболе тоже. Я смотрю на моего любимого Юрия Павловича Семина (главного тренера ФК «Локомотив» — Ред.) и вижу, что он любит весь мир: футбол, игроков, болельщиков. Он любит всё на этой земле, что помогает нам жить хорошо. Он берётся за команду, находит подход и достигает результат. Потому что любит не себя в футболе, а футбол в себе.
— Один из претендентов в сборную Константин Рауш, говоря об атмосфере в команде, заявил: «Бывают тяжелые тренировки, ты идёшь уставший на ужин, а тут сидит Дзюба и шутит. И сразу прекрасная атмосфера. Он может выдать 20 шуток в минуту, и все смеются». Позитивная атмосфера в команде, на ваш взгляд, должна быть?
— Позитивная атмосфера должна быть в команде КВН. У меня коллектив взрослых людей — 6 человек. И мы можем повеселиться. Но перед концертом взрослые люди (по 60 лет и старше) собираются как-то без всяких шуток. Даже на репетиции (а у футболистов на тренировках) какие могут быть шутки? В свободное от работы время — шути на здоровье. Доброжелательная атмосфера внутри коллектива должна быть, конечно. Но прежде всего должна быть РАБОТА! Это же не сборище клоунов. О чём говорит этот не самый великий футболист — Рауш? Если он пришёл в сборную веселиться, пусть и дальше хохочет. Им весело, а всей стране грустно. А бы на их месте плакал и вырывал траву зубами, к воротам соперника продираясь.
Я уже даже футболистов не виню. Мой наезд прежде всего на наших спортивных функционеров. Если футбол в нашей стране довели до такого состояния люди, которые за него отвечают, значит, они не любят эту игру. Да, это не наш вид спорта. Но мы можем попытаться сделать его нашим.
— На днях министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс назвал глупым решение проводить чемпионат мира по футболу в России. Наша страна, видите ли, будет использовать этот турнир как «элемент пропаганды»...
— Пошел бы он... куда подальше. Это не ему решать. Любая страна использует такой спортивный форум для рекламирования себя. Это нормально. И Бразилия, и ЮАР, и Германия, и США. Ну а как иначе? Если чемпионат будет проведён замечательно, если приехавшие гости узнают русских людей с хорошей стороны, увидят красоты нашей страны, почувствуют замечательную атмосферу, то это прекрасно. Ничего, кроме хорошего, я здесь не вижу. А министр иностранных дел Литвы пусть занимается иностранными делами Литвы и идёт с такими заявлениями... Настаиваю на этом.
— В том, что чемпионат проходит у нас, всё-таки больше поводов для огорчения или радости?
— Конечно, это большая радость для огромного количества людей, которые любят футбол. Мы увидим красивые матчи — разве это не повод для радости? Если всё пройдёт гладко и хорошо, и люди уедут из нашей страны с хорошими впечатлениями, это тоже радость!
Но это не должно быть в ущерб социалке, здоровью и благосостоянию граждан. Можно ведь и с этой стороны посмотреть. Насколько правомерно проводить турнир с точки зрения финансовых возможностей? Правильно ли мы сделали, построив такие объекты? Как будем потом использовать эти спортивные объекты, цены на которые были явно завышены? Нужен ли такой стадион в Саранске? Одно его содержание СКОЛЬКО стоит... А в Саранске даже нет команды, которая может собрать такой стадион. Это вызывает озабоченность. Но позитива и радости всё равно пока неизмеримо больше, чем огорчений. Посмотрим, что будет дальше.
— В разных странах изданы брошюры с советами для болельщиков. Бразильцам, в частности, советуют: теплее одеваться, по сторонам не глядеть, по одному не ходить и не облизывать нож. Что бы вы посоветовали иностранным гостям?
— Получать удовольствие от хорошего футбола и от русского гостеприимства. Но при этом соблюдать элементарные меры предосторожности, как в любой другой стране. Да, смотреть по сторонам. Если говорить о Бразилии, то когда приезжаю в Рио-де-Жанейро, мне там советуют: в тёмное время суток с освещённого бульвара на пляж Копа-Кобана не спускаться. Потому что как только ты спустился на неосвещённый пляж, к тебе подойдут 10 человек и, поставив перо к животу, снимут всё, что на тебе есть. Бразилия с огромным количеством фавел и лихого народа, когда там проходили олимпийские игры и чемпионат мира по футболу, продемонстрировала миру большое количество грабежей, воровства и т.д. Это есть в любой стране. И, возможно, у нас это будет. Мы не сможем обезопасить гостей от всех воров и хулиганов. Но по максимуму мы это сделаем, я в этом убеждён. У нас получится лучше, чем в Бразилии. У нас народ в органах внутренних дел очень не хилый работает.
— За кого будете болеть?
— Как всегда, за Бразилию. Это моя любимая команда. Правда, бразильцы на прошлом чемпионате мира меня расстроили. Понимаю, что европейский футбол сегодня, в общем-то, мощнее. Но я романтик. Поэтому всё равно буду болеть за них, так как люблю романтический красивый старорежимный зрелищный футбол, который всю жизнь показывали бразильцы. И за Россию, конечно, тоже буду болеть. Если мы выйдем из группы, это будет колоссальным, фантастическим успехом для нашей сборной.
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Александр Розенбаум рассказал «АиФ», что, по его мнению, надо сделать, чтобы футбол стал в СНГ сильнейшим видом спорта, почему легионеры играют хуже, чем на родине, а...
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