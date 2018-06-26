Александр Розенбаум: «Если нет успехов, значит, плохо работали»

Владимир Полупанов, «АиФ»: — Александр Яковлевич, Бразилия, Испания, Аргентина, Италия, Франция плохо играют в хоккей. Но в футболе демонстрируют выдающиеся результаты, до которых нам очень далеко. Может быть, футбол просто не наш вид спорта?

Александр Розенбаум: — Я в этом глубоко убеждён — не наш. И не надо этого стесняться. Давайте прекратим кричать о достижениях нашего футбола, их нет. Наш футбол, если мы говорим о мировом уровне, абсолютно безликий и не конкурентоспособный. Я перестал смотреть наш чемпионат, потому что, когда смотришь английскую или испанскую лигу, а потом игры наших клубов, видишь колоссальную разницу. Как будто это люди с разных планет. А у нас 11 игроков бегают туда-сюда. Ни мяч обработать нормально не могут, ни пас отдать, ни по воротам ударить. В рекламе Ваня Ургант спрашивает у Феди Смолова: «Нам нужно ЧТО?» «Гол?» — уточняет Смолов. «Какой гол, Федя?! Кэшбэк», — говорит Ургант. А Федя стоит с глупым лицом — мол, действительно, какой гол, кэшбэк нужен. У них один кэшбэк в голове. Поэтому они и мажут из выгоднейшей ситуации. Хотя промазать может каждый. Но они у нас очень часто мажут. Постоянно.

Когда мы говорим об успехах нашего футбола, то подразумеваем советский. А именитых советских игроков из России можно пересчитать по пальцам: Лев Яшин, Альберт Шестернёв, Валерий Воронин, Виктор Понедельник..., хватит пальцев двух рук. Все остальные — это украинцы, белорусы, грузины, азербайджанцы, армяне.

Сегодня ни одного нашего игрока нет в иностранных лигах. Значит, они абсолютно неконкурентоспособные. Александр Розенбаум

— Что нужно сделать, чтобы футбол стал нашим видом спорта?

— Вместо того, чтобы покупать бразильца Халка за 60 млн евро и потом делать откат — вкладывать деньги в развитие детского футбола, в школы. За 60 млн можно в такой порядок привести футбольный манеж на ул. Бутлерова в Петербурге и школу «Смена», которая имеет огромные традиции советского футбола.

Если мы хотим попасть в международную историю футбола с нашим клубным чемпионатом, нужно сделать так, чтобы к нам с удовольствием приезжали лучшие футболисты из-за рубежа. И чтобы наши игроки достигали таких результатов, чтобы их приглашали в лучшие западные клубы. Сегодня ни одного нашего игрока нет в иностранных лигах. Значит, они абсолютно неконкурентоспособные.

— Пожалуй, один Денис Черышев...

— ..да перестаньте вы мне про Дениса Черышева рассказывать. То, что он попал в мадридский «Реал», заслуга его папы, который в 6 лет увёз его в Испанию, но никак не российского футбола. Он ТАМ стал заниматься футболом, ТАМ живёт и вдыхает их воздух, ИХ традиции и понятия. Черышев уже давно не наш. Он русский, но он никогда не играл в футбол в России. Сколько можно искать во всех звездах русские корни? У какого-нибудь голливудского актёра, видите ли, бабушка из Одессы. Хватит.

С деньгами должно быть так: играешь — получаешь. Не играешь — не получаешь. Выиграл — получил премиальные. Вылетел — кукиш с маслом. Александр Розенбаум

Чтобы войти в мировую футбольную историю, нужно заниматься бизнесом для футбола, а не, наоборот, футболом для бизнеса и личного обогащения. Ничего не будет, если не начнут поднимать футбол, приняв программу на государственном уровне, как это было сделано в Германии. Не стадионы строить (не напомните мне, за сколько миллиардов построили «Санкт-Петербург арену»?), а футбольную школу «Смена» на улице Бутлерова, например, привести в порядок. Искать талантливых детей по всей стране, воспитывать их, а не покупать легионеров за безумные деньги. Вы посмотрите, даже иностранные футболисты, которые приезжают к нам, здесь играют в пять раз хуже, чем у себя.

— Почему?

— Во-первых, они едут сюда за деньгами. Нигде не платят так, как у нас. Я сейчас не говорю о таких суперзвёздах, как Месси или Роналду. Понятно, что им платят много. Месси — вообще, инопланетянин. У нас и в музыке один артист получает такие гонорары, а другой в 100 раз меньше. Так должно быть. Я говорю про то, что у нас все футболисты получают дикие деньги. Незаслуженно! Я не завидую. Хочу, чтобы люди зарабатывали больше. Но должен же быть разумный подход. А у нас человеку платят только в качестве отступных десятки миллионов долларов. Ну, где это видано?!

Во-вторых, у нас неискоренимое западнопоклонничество. У-у-у (с восторгом — Ред.), бразильские легионеры в российском клубе! И неважно, что эти бразильцы играли у себя в заштатной команде. Их нашли чуть ли не в джунглях. А у нас на них смотрят с открытым от восхищения ртом.

Есть такое четверостишие. Франция — французам. Англия — британцам. Шведам — Швеция от края и до края. А моя страна, страна для иностранцев. Я другой такой страны не знаю.

Поэтому к нам едут за деньгами, за нашими девчонками — самыми лучшими в мире. И вообще, у легионеров здесь хорошая жизнь. Приехал к нам камерунец Самюэль Это О и ничего здесь не показал, хотя получал бешеные бабки. Какой смысл ему ломаться, ведь и так заплатят? Почему? Потому что часть денег с его трансфера откатят кому-то и куда-то.

Провалы могут быть у любого человека. Но если у тренера провалы идут постоянно, и он при этом ни разу не повинился, ему не место в сборной. Александр Розенбаум

— В Госдуме хотели принять закон, ограничивающий выплаты зарплат и премий спортивных сборных в случае выбывания из соревнований на ранних этапах. Может быть, это не такая уж и плохая идея?

— С деньгами должно быть так: играешь — получаешь. Не играешь — не получаешь. Выиграл — получил премиальные. Вылетел — кукиш с маслом. Почему многие футболисты, сидя на скамейке, проигрывая всё, что только можно, продолжают получать сумасшедшие деньги?! На каком основании?! Мы парней из сборной по пляжному футболу по фамилиям не знаем. А они, между прочим, дважды чемпионы мира. Вон куда бабки надо вкладывать. В людей, которые славу приносят родной стране. Мало того, что им копейки платят, так ещё и не пропагандируют их. Поэтому я за этот закон двумя руками и ногами. Я за то, чтобы люди получали деньги за работу и за успехи. А если нет работы и нет успехов, значит, нет и денег.

Доброжелательная атмосфера внутри коллектива должна быть, конечно. Но прежде всего должна быть РАБОТА! Это же не сборище клоунов. Александр Розенбаум

— «У нашей сборной профнепригодный тренер. Он приглашает в неё профнепригодных игроков, мы играем одинаково, что с Новой Зеландией, что с Бразилией. Тренер сборной просто тупо навязывает команде свои весьма догматические представления о том, как надо играть. А точнее, даже не представления, а фобии. Зачем нам тренер в таком случае?», — написал комментатор Василий Уткин. Споры о том, кто должен тренировать сборную были и до, будут и после выступления сборной на ЧМ-2018. Сколько иностранных специалистов мы перепробовали. Результат плюс/минус одинаковый. Может, действительно, с такими игроками никакой тренер не поможет?

— Провалы могут быть у любого человека. Но если у тренера провалы идут постоянно, и он при этом ни разу не повинился, ему не место в сборной. Я не футбольный специалист, не моё дело менять тренеров, но как болельщик я вправе потребовать объяснений. Смотрю на нынешнего главного тренера сборной Черчесова (как он себя ведёт, как разговаривает) и, кроме того, что он любит себя, ничего в нём не вижу. Проигрывая матч за матчем, он такое несёт... «Мы на физических нагрузках, поэтому с Австрией так плохо сыграли». Ну, не нагружайтесь тогда так, чтобы проигрывать каждый матч. Потому что любой матч, даже товарищеский — это показатель. А они ничего не показывают. Проиграли всё, что только можно в последнее время. И никто за это не отвечает, никто ничего не объясняет. Может быть, у Черчесова есть какая-нибудь волшебная палочка, которой он будет размахивать во время домашнего чемпионата мира?

Я убеждён, что сборную должны тренировать отечественные наставники. Потому что мы, действительно, особые люди. Во всех смыслах. Нас тяжело понять, аршином общим не измерить. И в футболе тоже. Я смотрю на моего любимого Юрия Павловича Семина (главного тренера ФК «Локомотив» — Ред.) и вижу, что он любит весь мир: футбол, игроков, болельщиков. Он любит всё на этой земле, что помогает нам жить хорошо. Он берётся за команду, находит подход и достигает результат. Потому что любит не себя в футболе, а футбол в себе.

Если футбол в нашей стране довели до такого состояния люди, которые за него отвечают, значит, они не любят эту игру. Да, это не наш вид спорта. Но мы можем попытаться сделать его нашим. Александр Розенбаум

— Один из претендентов в сборную Константин Рауш, говоря об атмосфере в команде, заявил: «Бывают тяжелые тренировки, ты идёшь уставший на ужин, а тут сидит Дзюба и шутит. И сразу прекрасная атмосфера. Он может выдать 20 шуток в минуту, и все смеются». Позитивная атмосфера в команде, на ваш взгляд, должна быть?

— Позитивная атмосфера должна быть в команде КВН. У меня коллектив взрослых людей — 6 человек. И мы можем повеселиться. Но перед концертом взрослые люди (по 60 лет и старше) собираются как-то без всяких шуток. Даже на репетиции (а у футболистов на тренировках) какие могут быть шутки? В свободное от работы время — шути на здоровье. Доброжелательная атмосфера внутри коллектива должна быть, конечно. Но прежде всего должна быть РАБОТА! Это же не сборище клоунов. О чём говорит этот не самый великий футболист — Рауш? Если он пришёл в сборную веселиться, пусть и дальше хохочет. Им весело, а всей стране грустно. А бы на их месте плакал и вырывал траву зубами, к воротам соперника продираясь.

Я уже даже футболистов не виню. Мой наезд прежде всего на наших спортивных функционеров. Если футбол в нашей стране довели до такого состояния люди, которые за него отвечают, значит, они не любят эту игру. Да, это не наш вид спорта. Но мы можем попытаться сделать его нашим.

— На днях министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс назвал глупым решение проводить чемпионат мира по футболу в России. Наша страна, видите ли, будет использовать этот турнир как «элемент пропаганды»...

— Пошел бы он... куда подальше. Это не ему решать. Любая страна использует такой спортивный форум для рекламирования себя. Это нормально. И Бразилия, и ЮАР, и Германия, и США. Ну а как иначе? Если чемпионат будет проведён замечательно, если приехавшие гости узнают русских людей с хорошей стороны, увидят красоты нашей страны, почувствуют замечательную атмосферу, то это прекрасно. Ничего, кроме хорошего, я здесь не вижу. А министр иностранных дел Литвы пусть занимается иностранными делами Литвы и идёт с такими заявлениями... Настаиваю на этом.

И за Россию, конечно, тоже буду болеть. Если мы выйдем из группы, это будет колоссальным, фантастическим успехом для нашей сборной. Александр Розенбаум

— В том, что чемпионат проходит у нас, всё-таки больше поводов для огорчения или радости?

— Конечно, это большая радость для огромного количества людей, которые любят футбол. Мы увидим красивые матчи — разве это не повод для радости? Если всё пройдёт гладко и хорошо, и люди уедут из нашей страны с хорошими впечатлениями, это тоже радость!

Но это не должно быть в ущерб социалке, здоровью и благосостоянию граждан. Можно ведь и с этой стороны посмотреть. Насколько правомерно проводить турнир с точки зрения финансовых возможностей? Правильно ли мы сделали, построив такие объекты? Как будем потом использовать эти спортивные объекты, цены на которые были явно завышены? Нужен ли такой стадион в Саранске? Одно его содержание СКОЛЬКО стоит... А в Саранске даже нет команды, которая может собрать такой стадион. Это вызывает озабоченность. Но позитива и радости всё равно пока неизмеримо больше, чем огорчений. Посмотрим, что будет дальше.

— В разных странах изданы брошюры с советами для болельщиков. Бразильцам, в частности, советуют: теплее одеваться, по сторонам не глядеть, по одному не ходить и не облизывать нож. Что бы вы посоветовали иностранным гостям?

— Получать удовольствие от хорошего футбола и от русского гостеприимства. Но при этом соблюдать элементарные меры предосторожности, как в любой другой стране. Да, смотреть по сторонам. Если говорить о Бразилии, то когда приезжаю в Рио-де-Жанейро, мне там советуют: в тёмное время суток с освещённого бульвара на пляж Копа-Кобана не спускаться. Потому что как только ты спустился на неосвещённый пляж, к тебе подойдут 10 человек и, поставив перо к животу, снимут всё, что на тебе есть. Бразилия с огромным количеством фавел и лихого народа, когда там проходили олимпийские игры и чемпионат мира по футболу, продемонстрировала миру большое количество грабежей, воровства и т.д. Это есть в любой стране. И, возможно, у нас это будет. Мы не сможем обезопасить гостей от всех воров и хулиганов. Но по максимуму мы это сделаем, я в этом убеждён. У нас получится лучше, чем в Бразилии. У нас народ в органах внутренних дел очень не хилый работает.

— За кого будете болеть?

— Как всегда, за Бразилию. Это моя любимая команда. Правда, бразильцы на прошлом чемпионате мира меня расстроили. Понимаю, что европейский футбол сегодня, в общем-то, мощнее. Но я романтик. Поэтому всё равно буду болеть за них, так как люблю романтический красивый старорежимный зрелищный футбол, который всю жизнь показывали бразильцы. И за Россию, конечно, тоже буду болеть. Если мы выйдем из группы, это будет колоссальным, фантастическим успехом для нашей сборной.