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Шерлок Холмс против Терезы Мэй. Простые вопросы по «делу Скрипалей»

27.06.2018 15:53 — Разное | Аргументы и факты  
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Шерлок Холмс против Терезы Мэй. Простые вопросы по «делу Скрипалей»
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Британская сторона исчерпала все имевшиеся у неё эмоциональные доводы, а аргументов для прямого обвинения Москвы в «чудовищном преступлении» так и не нашлось. Спрятаны от глаз дипломатов и журналистов и сами потерпевшие. Едва ли мы скоро их увидим. Если увидим вообще.

Перебранка о мотивах и методах покушения на Скрипалей перемещается в сторону детективной беллетристики. Причём начало этой дискуссии положила английская сторона. В одном из своих наскоков на Москву британский премьер Тереза Мэй даже сравнила В. Путина с героем криминального мира из повести Артура Конан Дойля о Шерлоке Холмсе - профессором Мориарти.

Шерлок Холмс против Терезы Мэй. Простые вопросы по «делу Скрипалей» Страна, которую прожигают. Россию, похоже, уже нужно спасать

А что думает Холмс?

Зададим и мы несколько вопросов в стилистике Шерлока Холмса. Ну, например, зачем русские прибегли к столь киношному способу убийства? Зачем в качестве орудия был избран «Новичок», который мог попутно поразить и массу случайных людей? Неужели у «русских злодеев» не нашлось чего-нибудь попроще? 

Свой вопрос мог бы возникнуть и у доктора Ватсона. Почему степень отравления у отца и дочери оказалась разной? Очень сильная у Сергея Скрипаля и умеренная у дочери. Ведь они, выходя из дома, держались за одну и ту же дверную ручку, обработанную ядом. Почему они вообще выжили? Первоначальная реакция британских политиков и медиков состояла в том, что Сергей и Юлия Скрипали обречены на верную смерть. «Были все признаки того, что они не выживут»,- говорил лечивший Скрипалей врач Стивен Джукс. Но отец и дочь уже выписаны из больницы, поправляются. А Юлию Скрипаль даже показали по ТВ. 

В стиле Достоевского

Британская сторона мотивирует разную степень отравления тем, что за ручку двери, на которую был нанесён «Новичок», первым взялся отец, а затем уже дочь. Но в этом случае у Шерлока Холмса могло бы появиться сомнение: а так ли уж силён был яд, что его хватило для отца и почти не хватило для дочери? По первоначальным заявлениям британских медиков, лечивших Скрипалей, «Новичок» был такой убийственной силы, что врачи опасались больших жертв. Называлась цифра в 500 человек. Но не пострадали ни прохожие, обнаружившие Скрипалей на скамейке, ни те, кто отвозил их в больницу. Никто не пострадал ни в пабе, куда они зашли сразу после отравления, ни в торговом центре, ни в ресторане, где они провели больше часа. Нет жертв отравления и среди соседей Скрипалей. И, кстати, где сама дверь от дома Скрипаля, где ручка? И уже хочется задать вопрос в стиле Достоевского: «А была ли дверь?» И не отравили ли Скрипалей в другом месте? Например, в ресторане Zizzi. Ведь именно в этом заведении они почувствовали себя плохо и вышли на улицу.

Доктор Ватсон наверняка обратил бы внимание и на судьбу полицейского, который первым оказывал помощь Скрипалям. Ник Бейли тоже попал в больницу, но был быстро выписан и… потом вообще бесследно исчез. Почему британцы скрывают его?

Шерлок Холмс против Терезы Мэй. Простые вопросы по «делу Скрипалей» Вячеслав Костиков. Кто там шагает правой? Левой! Левой!

Элементарно, Ватсон?

И, конечно, возникает вопрос: а почему покушение на Сергея Скрипаля как-то странно совпало с приездом в Англию его дочери Юлии? Отравление произошло буквально на следующий день, а ведь Скрипаль проживал в Англии уже многие годы. Если у русских спецслужб возникли к нему какие-то новые претензии, то зачем было ждать приезда Юлии и так кинемато­графически усложнять сценарий убийства? Ведь на первых этапах информационной войны против Москвы англичане выдвигали версию, что именно Юлия привезла «Новичок» в своём чемодане. Но если «Новичок» подбросили в чемодан Юлии русские спецслужбы, то отравление произошло бы, как только Юлия по приезде в Солсбери открыла чемодан. Зачем же тогда наносить отраву на ручку входной двери? Ведь за неё мог взяться кто-то другой, а не Скрипаль. 

Но если всё-таки яд нанесли на ручку входной двери, то кто это сделал? Англичане утверждают, что для этого из Москвы могла прибыть группа специального назначения. Но почему приезжие остались незамеченными? Ведь в маленьком Солсбери жители знают друг друга в лицо. К тому же нетрудно предположить, что за домом Скрипаля, работавшего на британские спецслужбы, наблюдение вели и сами англичане. Стала бы Москва «при её огромном (как пишут на Западе) шпионском опыте» так рисковать и так подставляться?

Шерлок Холмс против Терезы Мэй. Простые вопросы по «делу Скрипалей»
Витязи на распутье. Кто мы? С кем мы? Куда идём?
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Ты откуда, «Новичок»?

Рассыпалась и первоначальная версия о том, что «Новичок» имеется только у России, озвученная в первые дни после покушения британским премьером Т. Мэй и министром иностранных дел Б. Джонсоном. Британские эксперты не смогли установить происхождение вещества. А специалисты других стран стали заявлять, что такого рода вещест­во может быть и у других стран, в том числе и у Великобритании.

Шерлок Холмс против Терезы Мэй. Простые вопросы по «делу Скрипалей» Вячеслав Костиков: Хотят ли русские войны?

Сами англичане, кажется, сделали всё возможное, чтобы затруднить идентификацию отравляющего вещества. Доктор Ватсон, как большой гуманист, наверняка обратил бы внимание на судьбу нескольких «невольных свидетелей» этого дела - двух морских свинок и персидского кота, живших в доме Скрипаля. Их судьба печальна. Якобы из «гуманитарных соображений» пострадавших животных усыпили, а затем поспешно кремировали. Уточнить, пострадали ли они от «Новичка» или умерли от обезвоживания, пока в опечатанный дом Скрипаля несколько дней никого не пускали, теперь невозможно. Нетрудно догадаться, что сказал бы по этому поводу Шерлок Холмс: «Элементарно, Ватсон! Убирали свидетелей».

*  *  *

«Высокая степень уверенности» в виновности Москвы в отравлении Скрипалей меркнет изо дня в день. Впрочем, продолжает работать привычная отговорка спецслужб: дескать, мы не можем выложить все имеющиеся против Москвы карты, чтобы не засветить свои источники.

Тем не менее «по сумме отсутствующих доказательств» и у Шерлока Холмса, и у доктора Ватсона всё больше понимания, что авантюра с отравлением Скрипалей имела вполне определённые цели. Более конъюнк­турная - подштопать распадающийся на глазах имидж Терезы Мэй как одного из вершителей европейской политики. И более стратегическая - дискредитировать Москву и лично В. Путина в глазах мирового сообщества и тем самым отодвинуть на как можно более длительный срок возвращение России в большую европейскую политику. Элементарно, Ватсон!

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

 
 
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Со времени отравления в анг­лийском городке Солсбери бывшего сотрудника Главного разведывательного управления РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии прошло более 3...
 
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