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Во Франции мясники просят правительство защитить их от веганов
Мясники против веганов! Во Франции разгорается серьёзный конфликт.
Федерация мясников (а это более 18 тысяч человек) обратилась к властям. Работники просят защитить их от агрессивных веганов, которые всё чаще разбивают витрины лавок, пишут надписи с призывом отказаться от мяса. Мясники в возмущении, ведь это угрожает традиционной французской кухне. Кстати, во Франции вегетарианцы и веганы составляют всего 3% населения.
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Во Франции разгорается серьёзный конфликт.
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