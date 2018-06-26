​Во Франции мясники просят правительство защитить их от веганов

Мясники против веганов! Во Франции разгорается серьёзный конфликт.

Федерация мясников (а это более 18 тысяч человек) обратилась к властям. Работники просят защитить их от агрессивных веганов, которые всё чаще разбивают витрины лавок, пишут надписи с призывом отказаться от мяса. Мясники в возмущении, ведь это угрожает традиционной французской кухне. Кстати, во Франции вегетарианцы и веганы составляют всего 3% населения.