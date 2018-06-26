Учёные зафиксировали новый температурный рекорд в Антарктиде

Эксперты из США и Нидерландов сообщили о новых температурных рекордах, зарегистрированных в Антарктиде.

Исследователи, которые изучают природные льды на поверхности земли, зафиксировали рекордно низкую температуру в восточной части континента. За период с 2004 по 2016 год было зарегистрировано около сотни случаев, когда температура опускалась до – 98 °C.

Указанные температурные аномалии наблюдались в небольших низинах во время сухой и безоблачной погоды.

Ранее самой холодной точкой мира считалась станция «Восток», где 23 июля 1983 года была зафиксирована температура – 89,2 °C.