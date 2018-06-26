Об оказании социальных услуг

государственными учреждениями социального обслуживания на основании договора ренты (Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 9 февраля 2017 г. №112)

С февраля 2017 года вступило в силу постановление о новой форме оказания социальных услуг на основании договора пожизненного содержания с иждивением (рента), это перспективная инновация в системе социального обслуживания.





Постановлением определены условия заключения договоров пожизненного содержания с иждивением за счет средств местных бюджетов.

Решение о заключении договоров ренты будут принимать местные исполнительные и распорядительные органы, исходя их экономической целесообразности с учетом стоимости жилого помещения и возможности его последующего использования в соответствии с законодательством.

Договор пожизненного содержания с иждивением, соглашение об изменении, расторжение договора пожизненного содержания с иждивением подлежат нотариальному удостоверению и государственной регистрации в соответствии с актами законодательства.





Договор пожизненного содержания с иждивением – договор, по которому получатель ренты – гражданин передает принадлежащее ему жилое помещение в соб-ственность административно-территориальной единице, а плательщик ренты обязуется осуществлять пожизненное содержание с иждивением гражданина.





Таким образом, договоры ренты заключаются с одинокими пожилыми гражданами, не имеющими физических лиц, обязанных по закону их содержать, достигшими 70-летнего возраста, имеющими на дату заключения договора пожизненного содержания с иждивением жилое помещение, которое должно соответствовать следующим требованиям:

принадлежать на праве собственности лицу, с которым заключается договор пожизненного содержания с иждивением;

находиться на территории административно-территориальной единицы Республики Беларусь, в границах которой в порядке, установленном законодательством, создан и действует плательщик ренты;

быть свободным от прав третьих лиц;

в нем не могут быть зарегистрированы лица, не являющиеся получателями ренты.





Гражданам, заключившим договора пожизненного содержания с иждивением, предусмотрена рентная плата не менее двух базовых величин ежемесячно.





Справочно:

По состоянию на 01.06.2018 года базовая величина составляет 24,50 рублей.

Кроме того, предоставляются социальные услуги на безвозмездной основе, при проживании в переданном под выплату ренты жилье их будут оказывать на дому территориальные центры социального обслуживания, при проживании в стационарном учреждении – государственные дома-интернаты для престарелых и инвалидов.





Получателю ренты без взимания платы услуги оказывают в соответствии с утвержденными нормами и нормативами, а также сверх норм и нормативов по рабочим дням (для территориальных центров). За услуги, не предусмотренные перечнем бесплатных и общедоступных, получателю ренты придется платить, если он пожелает ими воспользоваться.

Следует отметить, что на дату обращения у получателя ренты не должно быть медицинских противопоказаний для оказания ему социальных услуг в территориальном центре в форме социального обслуживания на дому и домах-интернатах повышенной комфортности для престарелых и инвалидов.





Гражданин, желающий заключить договор пожизненного содержания с иждивением для получения социальных услуг, оказываемых территориальным центром, обращается в территориальный центр, для получения социальных услуг, оказываемых стационарными учреждениями – в орган по труду, занятости и социальной защите по месту нахождения жилого помещения, принад-

лежащего ему на праве собственности, с заявлением и необходимым пакетом документов.

За дополнительной информацией заинтересованным лицам необходимо обращаться в Ивацевичский территориальный центр по обслуживанию населения по адресу: улица Щорса, 13, г. Ивацевичи, контактные телефоны 2-50-92.

Управление по труду, занятости и социальной защите Ивацевичского райисполкома.