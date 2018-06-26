﻿ Об оказании социальных услуг. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Об оказании социальных услуг

27.06.2018 — Разное | Івацэвіцкі веснік  
Размер текста:
A
A
A
Об оказании социальных услуг

  государственными учреждениями социального обслуживания на основании договора ренты (Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 9 февраля 2017 г. №112) 

С февраля 2017 года вступило в силу постановление о новой форме оказания социальных услуг на основании договора пожизненного содержания с иждивением (рента), это перспективная инновация в системе социального обслуживания.

Постановлением определены условия заключения договоров пожизненного содержания с иждивением за счет средств местных бюджетов.
Решение о заключении договоров ренты будут принимать местные исполнительные и распорядительные органы, исходя их экономической целесообразности с учетом стоимости жилого помещения и возможности его последующего использования в соответствии с законодательством. 
Договор пожизненного содержания с иждивением, соглашение об изменении, расторжение договора пожизненного содержания с иждивением подлежат нотариальному удостоверению и государственной регистрации в соответствии с актами законодательства.

Договор пожизненного содержания с иждивением – договор, по которому получатель ренты – гражданин передает принадлежащее ему жилое помещение в соб-ственность административно-территориальной единице, а плательщик ренты обязуется осуществлять пожизненное содержание с иждивением гражданина. 

Таким образом, договоры ренты заключаются с одинокими пожилыми гражданами, не имеющими физических лиц, обязанных по закону их содержать, достигшими 70-летнего возраста, имеющими  на дату заключения договора пожизненного содержания с иждивением жилое помещение, которое должно соответствовать следующим требованиям:
принадлежать на праве собственности лицу, с которым заключается договор пожизненного содержания с иждивением;
находиться на территории административно-территориальной единицы Республики Беларусь, в границах которой в порядке, установленном законодательством, создан и действует плательщик ренты;
быть свободным от прав третьих лиц;
в нем не могут быть зарегистрированы лица, не являющиеся получателями ренты.

Гражданам, заключившим договора пожизненного содержания с иждивением, предусмотрена рентная плата  не менее двух базовых величин ежемесячно.

Справочно:
По состоянию на 01.06.2018 года базовая величина составляет 24,50 рублей.
Кроме того, предоставляются социальные услуги на безвозмездной основе, при проживании  в переданном под выплату ренты жилье их будут оказывать на дому территориальные центры социального обслуживания, при проживании в стационарном учреждении – государственные дома-интернаты для престарелых и инвалидов.  

Получателю ренты без взимания платы услуги оказывают в соответствии с утвержденными нормами и нормативами, а также сверх норм и нормативов по рабочим дням (для территориальных центров). За услуги, не  предусмотренные перечнем бесплатных и общедоступных, получателю ренты придется платить, если он пожелает ими воспользоваться.
Следует отметить, что на дату обращения у получателя ренты не должно быть медицинских противопоказаний для оказания ему социальных услуг в территориальном центре в форме социального обслуживания на дому  и домах-интернатах повышенной комфортности для престарелых и инвалидов. 

Гражданин, желающий заключить договор пожизненного содержания с иждивением для получения социальных услуг, оказываемых территориальным центром, обращается в территориальный центр, для получения социальных услуг, оказываемых стационарными учреждениями  – в орган по труду, занятости и социальной защите по месту нахождения жилого помещения, принад-
лежащего ему на праве собственности, с заявлением и необходимым пакетом документов.
За дополнительной информацией заинтересованным лицам необходимо обращаться в Ивацевичский территориальный центр по обслуживанию населения по адресу: улица Щорса, 13, г. Ивацевичи, контактные телефоны 2-50-92.
Управление по труду, занятости и социальной защите Ивацевичского райисполкома.

 

 
 
 
Ссылка на источник 55
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 государственными учреждениями социального обслуживания на основании договора ренты (Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 9 февраля 2017 г. №112)  ...
 
Новости дня
Новости разные
 
Пошла за ягодами - нарвалась на мины
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Лепельский край
Міёрскія навіны
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
27.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика