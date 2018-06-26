«Сбербанк» расширит объём инвестиций в Беларусь

Речь идёт о проектах на миллиарды долларов. Конкретные направления сотрудничества наш Президент сегодня обсудил с руководителем этом влиятельной финансовой структуры Германом Грефом.

Восемь лет назад российский банк выкупил акции «БПС-Банка» и начал активно вкладывать в экономику Беларуси. Прямые инвестиции за это время составили около пяти миллиардов долларов. География дочерних структур «Сбербанка» охватывает 20 стран. Учитывая масштаб и потенциал сотрудничества с Беларусью, Герман Греф, который руководит банком более 10 лет, стал частым гостем в Минске.

Принято решение сменить руководство «БПС-Сбербанка». Новый глава белорусской структуры займётся её активным развитием. «Сбербанк» передаст на белорусский рынок технологии кредитования среднего и малого бизнеса с помощью автоматического принятия решений через нейронные сети. Также финансовая структура поддержит образовательные проекты в Беларуси. Объём инвестиций вырастет сразу по трём ключевым направлениям.

Продолжатся инвестиции и в строительство. Один из знаковых объектов находится в самом сердце белорусской столицы. «Сбербанк» выкупил долгострой и обещает завершить проект в течение года. Здесь появятся современные офисы, магазины и рестораны.