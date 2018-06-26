ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Сбербанк» расширит объём инвестиций в Беларусь

27.06.2018 16:26 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Речь идёт о проектах на миллиарды долларов. Конкретные направления сотрудничества наш Президент сегодня обсудил с руководителем этом влиятельной финансовой структуры Германом Грефом.

Восемь лет назад российский банк выкупил акции «БПС-Банка» и начал активно вкладывать в экономику Беларуси. Прямые инвестиции за это время составили около пяти миллиардов долларов. География дочерних структур «Сбербанка» охватывает 20 стран. Учитывая масштаб и потенциал сотрудничества с Беларусью, Герман Греф, который руководит банком более 10 лет, стал частым гостем в Минске.

Принято решение сменить руководство «БПС-Сбербанка». Новый глава белорусской структуры займётся её активным развитием. «Сбербанк» передаст на белорусский рынок технологии кредитования среднего и малого бизнеса с помощью автоматического принятия решений через нейронные сети. Также финансовая структура поддержит образовательные проекты в Беларуси. Объём инвестиций вырастет сразу по трём ключевым направлениям.

Продолжатся инвестиции и в строительство. Один из знаковых объектов находится в самом сердце белорусской столицы. «Сбербанк» выкупил долгострой и обещает завершить проект в течение года. Здесь появятся современные офисы, магазины и рестораны.  

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 60
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
​Речь идёт о проектах на миллиарды долларов. Конкретные направления сотрудничества наш Президент сегодня обсудил с руководителем этом влиятельной финансовой...
 
Новости дня
Новости разные
 
Nokia выпустит флагманский смартфон со сканером отпечатков пальцев в экране
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Лепельский край
Міёрскія навіны
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
27.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика