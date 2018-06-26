Парламент принял законопроект, который должен снять излишние административные препятствия для предпринимателей

Вести бизнес станет проще. Парламент принял законопроект, который должен снять излишние административные препоны для предпринимателей.

Кроме того, в документе прописаны новые правила принятия законов в стране. К примеру, общественное обсуждение теперь официально будет весомым аргументом для законотворцев, а последствия, которыми могут обернуться нормотворческие новшества, спрогнозируют ещё до их утверждения.

Сегодня же парламентарии ратифицировали соглашение между правительствами Беларуси и Китая о взаимном безвизовом режиме. Упрощённая схема должна заработать в течение месяца. Таким образом, белорусы смогут находиться в Китае без визы до 30 дней в одной поездке, но не более 90 дней в году. Аналогичное правило будет действовать для китайских граждан.