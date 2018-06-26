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Nokia выпустит флагманский смартфон со сканером отпечатков пальцев в экране
Компания HMD Global на выставке IFA 2018, которая начнется в конце августа в Берлине, представит флагманский смартфон Nokia 9. Его основной особенностью станет встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев,
Кодовое название аппарата — A1 Plus. Его также обозначают как A1P, AOP или A1 Plus Euro. Скорее всего, смартфон оснастят процессором Qualcomm Snapdragon 845 с тактовой частотой в 2,8 ГГц. Производитель также планирует улучшить основную камеру устройства, но точной информации о ней пока нет. Вероятно, «из коробки» гаджет будет работать на операционной системе Android «P» 9.0.
Основной особенностью аппарата станет встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев. На ранних этапах разработки со встраиванием дактилоскопического сенсора в экран возникали проблемы — на разблокировку таким способом уходило слишком много времени. Заминку удалось решить благодаря OLED-экрану производства компании LG и более тонкому защитному стеклу, пишет обозреватель winfuture.
Выставка IFA 2018 стартует уже 31 августа.
Смотрите, сколько у нас стоят нынешние смартфоны под брендом Nokia:
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Презентация аппарата, скорее всего, пройдет в конце августа или начале сентября на выставке IFA 2018.
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