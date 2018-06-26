Nokia выпустит флагманский смартфон со сканером отпечатков пальцев в экране

Компания HMD Global на выставке IFA 2018, которая начнется в конце августа в Берлине, представит флагманский смартфон Nokia 9. Его основной особенностью станет встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев, сообщает известный точными прогнозами ресурс winfuture.de.



На фото нынешний флагман компании Nokia 8 Sirocco

Кодовое название аппарата — A1 Plus. Его также обозначают как A1P, AOP или A1 Plus Euro. Скорее всего, смартфон оснастят процессором Qualcomm Snapdragon 845 с тактовой частотой в 2,8 ГГц. Производитель также планирует улучшить основную камеру устройства, но точной информации о ней пока нет. Вероятно, «из коробки» гаджет будет работать на операционной системе Android «P» 9.0.

Основной особенностью аппарата станет встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев. На ранних этапах разработки со встраиванием дактилоскопического сенсора в экран возникали проблемы — на разблокировку таким способом уходило слишком много времени. Заминку удалось решить благодаря OLED-экрану производства компании LG и более тонкому защитному стеклу, пишет обозреватель winfuture.

Выставка IFA 2018 стартует уже 31 августа.

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