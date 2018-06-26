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Раз в год водители смогут бесплатно ездить в общественном транспорте Минска

27.06.2018 16:23 — Разное | Tut.by  
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Водители смогут бесплатно ездить в общественном транспорте Минска в День без автомобиля, 22 сентября. Соответствующее решение принято сегодня на сессии Минского городского Совета депутатов, передает БЕЛТА.


Фото: Валентин Михальцов, TUT.BY

Бесплатный проезд будет предоставляться при предъявлении водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства. Как сообщил председатель Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Сергей Масляк, если в 2016 году таким правом воспользовались 6,5 тыс. столичных водителей, то в прошлом году — уже 16,5 тыс.

Ежегодно 22 сентября во многих странах мира проводится Всемирный день без автомобиля, девиз которого — «Город как пространство для людей, пространство для жизни». Впервые акция прошла во Франции в 1998 году. Тогда в мероприятии участвовали всего около двух десятков городов, к 2001 году к движению присоединились более тысячи городов в 35 странах мира. В Беларуси День без автомобиля проводится с 2008 года.

По данным Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси, во время акции «День без автомобиля» выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от автомобильных источников снижаются на 100−200 т. В Минске более 85% выбросов загрязняющих веществ приходится на автомобили и только 15% — на промышленные предприятия.

В рамках проведения Европейской недели мобильности в Минске 22 сентября 2017 года проведен эксперимент по измерению концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на перекрытом участке улицы Ленина от проспекта Независимости до улицы Кирова. По результатам измерений установлено снижение содержания уровня загрязняющих веществ в 1,2−1,5 раза.

 
Теги: Минск
 
 
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