​Россиянку задержали в Бресте за перемещение наркотиков через границу

26-летнюю гражданку РФ задержали в пункте пропуска «Варшавский мост» при перемещении через белорусско-польскую границу наркотического вещества, сообщает УСК по Брестской области.

Нарушительницей оказалась популярный российский Instagram-блогер, визажист Мария Хрестина. Она везла приобретённые на территории Евросоюза 1,14 грамма марихуаны. Наркотик девушка спрятала в ручную кладь. При задержании у неё были взяты анализы крови и мочи. В результате их исследования в организме также обнаружили содержание наркотических веществ.

Девушку задержали 5 мая, но известно об этом стало лишь 27 июня утром.

Против россиянки возбудили уголовное дело по ч.1 ст.328-1 (незаконное перемещение через границу Евразийского экономического союза наркотических средств). Сейчас она заключена под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.