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Россиянку задержали в Бресте за перемещение наркотиков через границу
26-летнюю гражданку РФ задержали в пункте пропуска «Варшавский мост» при перемещении через белорусско-польскую границу наркотического вещества, сообщает УСК по Брестской области.
Нарушительницей оказалась популярный российский Instagram-блогер, визажист Мария Хрестина. Она везла приобретённые на территории Евросоюза 1,14 грамма марихуаны. Наркотик девушка спрятала в ручную кладь. При задержании у неё были взяты анализы крови и мочи. В результате их исследования в организме также обнаружили содержание наркотических веществ.
Девушку задержали 5 мая, но известно об этом стало лишь 27 июня утром.
Против россиянки возбудили уголовное дело по ч.1 ст.328-1 (незаконное перемещение через границу Евразийского экономического союза наркотических средств). Сейчас она заключена под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
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26-летнюю гражданку РФ задержали в пункте пропуска «Варшавский мост» при перемещении через белорусско-польскую границу наркотического вещества, сообщает УСК по...
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