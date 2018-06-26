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Самый юный лётчик. 14-летний Аркаша Каманин в войну совершил 650 вылетов

27.06.2018 16:28 — Разное | Аргументы и факты  
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Самый юный лётчик. 14-летний Аркаша Каманин в войну совершил 650 вылетов
Генерал-майор Н.П. Каманин и ефрейтор А.Н. Каманин в кабине самолета У-2 © / АиФ-Россия

Это к вопросу о том, не продлить ли возраст детства до 30 лет современным недорослям.

Из Ташкента — на фронт

Самолётами Аркаша был окружён с пелёнок — он родился в авиационном городке на Дальнем Востоке, где служил его отец Николай Каманин. Оттуда он вместе с мамой провожал его в легендарный поход по спасению экипажа затонувшего среди льдин Северного полюса корабля «Челюскин». Все пилоты, участвовавшие в операции, вернулись домой уже в ранге Героев Советского Союза, они были первыми в стране, кому присвоили это звание. У Каманина оно было под номером 4.

Самый юный лётчик. 14-летний Аркаша Каманин в войну совершил 650 вылетов Другой взгляд на войну. Почему фильм «Собибор» снят не для нас
Во второй класс Аркадий пошёл уже в Москве и записался в авиамодельный кружок, строил самостоятельно миниатюрные модели военных самолётов, которые поднимались в воздух. Николай Каманин вспоминал, что сын обладал прекрасной памятью. Мальчик любил не только точные науки, но и литературу, знал наизусть стихи Пушкина, Некрасова, Лермонтова. К тому же природа наградила его музыкальным слухом, Аркадий играл на аккордеоне.

В 1941 г., закончив 6-й класс, подросток отправился с мамой и младшим братом Лёвой к отцу в Ташкент, где тот руководил отдельной авиабригадой. В Средней Азии семья и встретила трагическое известие о начале войны. Осенью 1941 г. в Ташкенте разместился эвакуированный из Москвы авиазавод. 12-летний Аркаша добровольно пошёл туда работать. Проводил в ремонтных мастерских, куда привозили фронтовые самолёты, по 10-12 часов, перевыполняя план, установленный для взрослых. В начале 1942 г. Каманина-старшего вызвали на фронт, а через год, оставив младшего Лёву на попечение родственников, Мария Михайловна вместе с Аркадием решили отправиться следом за мужем на передовую. А приехав, поставили ультиматум: если Николай не примет их в свой лётный корпус, они всё равно найдут дорогу на фронт. Генерал, видя решимость жены и сына, сдался. Аркадий стал механиком на фронтовом аэродроме, а Мария Михайловна — делопроизводителем в штабе армии. При этом она часто летала как штурман с Каманиным, когда он сам вёл самолёт. До генерала доходили сведения, что и сын поднимается в небо вторым пилотом вместе с бывалыми лётчиками. Тем не менее просьба командира эскадрильи связи майора Трофимова застала его врасплох.

«Разрешите выпустить Аркадия в самостоятельный полёт на У-2, он отлично летает», — обратился к генералу подчинённый. В своих дневниках Каманин-старший признавался, что подумал тогда: не сошёл ли майор с ума? Ведь Аркаше всего 14 лет. «А вы бы могли своего сына в таком возрасте выпустить в самостоятельный полёт?» — задал он встречный вопрос. И услышал в ответ: «Такого, как Аркадий, выпустил бы». Каманин пообещал сам проверить навыки сына в небе. Перед началом их совместного полёта на У-2 генерал поймал себя на мысли: сын настолько щуплый, что может выскользнуть из привязной системы во время фигур пилотажа. Дело в том, что кабина самолёта У-2 (его ещё называют По-2) открытая. Однако все сомнения развеялись в воздухе. Набор высоты, развороты, левый вираж с креном до 30%, мёртвые петли, по одному витку штопора в каждую сторону — всё было выполнено правильно. На земле отец сдержанно сказал: «Ничего, летать умеешь». Трофимову заявил, что даст добро на полёты сына, если парень освоит ещё и теорию полёта, технику пилотирования и другие предметы.

Самый юный лётчик. 14-летний Аркаша Каманин в войну совершил 650 вылетов

Его крупица в победе

Спустя 3 месяца Аркадий был готов к экзамену. Каманин наблюдал за полётом сына с земли. Придраться было не к чему. Так старший сержант Аркадий Каманин в 14 лет в июле 1943 г. был зачислен на должность лётчика эскадрильи связи. Каждый день он поднимался в воздух по нескольку раз. За ним закрепили отдельный самолёт. В обязанности юноши входила доставка приказов и распоряжений в штаб армии. Летать приходилось рядом с линией фронта. Как-то, возвращаясь с задания на аэродром, Аркадий заметил на земле сбитый Ил и понял, что в кабине находится лётчик. Старший сержант приземлился рядом, несмотря на свою отнюдь не богатырскую комплекцию, вытащил из кабины раненого пилота и дотащил до своего У-2. А заодно забрал фототехнику и отснятый секретный материал. Раненого Аркадий доставил прямиком в госпиталь. А в 1944 г. во время нападения бандеровцев на штаб армии Аркадий поднялся в небо и с воздуха закидал противника ручными гранатами.

К концу войны согласно наградному листу старший сержант Каманин совершил «650 вылетов на связь с частями корпуса и с ВПУ и налетал 283 часа». Награждали его трижды: орденом Красного Знамени и двумя орденами Красной Звезды. Самым продолжительным — 10 часов — для Аркадия стал перелёт из Польши в Румынию, когда его корпус менял дислокацию. Победу юноша встретил в Венгрии. В июне 1945 г. принимал участие в Параде Победы, став самым юным его участником: ему не было и 17 лет.

Самый юный лётчик. 14-летний Аркаша Каманин в войну совершил 650 вылетов
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В мирное время юноша сел за учебники: за полтора года прошёл программу 8, 9 и 10-го классов. Получил аттестат зрелости и в 1946 г. сдал экзамены в Военно-воздушную инженерную академию им. Жуковского, но так и не закончил её. Хотя трагедии ничто не предвещало. В тот день, 12 апреля 1947 г., Аркадий вернулся с занятий, прилёг на кушетку, заснул, а когда его стали будить к ужину, оказалось, что он без сознания. Усилия врачей оказались тщетны. Утром 13 апреля 1947 г. Аркадий скончался. Ему было 18 лет. Медики объяснили, что смерть наступила из-за небывало резкого воспаления мозга — на фоне гриппа, который Аркадий перенёс на ногах, сказалось нервное и физическое перенапряжение в годы войны. А ведь на фронте, как вспоминал Николай Каманин, сын даже насморком не болел.

Всенародную известность имя героя получит в 1965 г., после выхода о нём первой статьи. А дальше слава Аркадия нарастала как снежный ком — повести, рассказы, фильмы. И главное — военные дневники Николая Каманина, которые увидели свет в 1980 г. А в 1982 г. Николая Петровича не стало. Его супруга Мария Михайловна скончалась в 1999 г. Младший брат Аркадия Лев ушёл в 2011 г. Похоронены Каманины на Новодевичьем кладбище, на том самом участке, где первым в 1947 г. нашёл пристанище Аркадий — самый юный в мире лётчик, который сам себя не считал героем. Он не гнался за рекордами. Говорил: «Я хотел внести свою крупицу в победу. И сделал что смог».

 
 
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Старший сержант Аркадий Каманин — самый юный в мире лётчик. В июле 1943 г. он совершил свой первый полёт, а к 9 мая 1945 г. на его счету было уже 650 вылетов. Ему тогда было...
 
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