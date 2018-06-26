Программа празднования Дня Независимости-2018 в Слуцке

В Слуцке празднование Дня Независимости Республики Беларусь начнётся в субботу. 3 июля всё начнётся с митинга и шествия, а завершится вечерним концертом и праздничным салютом.
30 июня
11.00 — Церемония возложения цветов на Аллее Героев Советского Союза и Героев Социалистического Труда Слуцкого района.
Площадка у Центра традиционной культуры
12.00 — Концертная программа «Слаўлю я свой край любімы».
3 июля
10.00 — Митинг, посвященный Дню Независимости Республики Беларусь (Дню Республики), с участием представителей трудовых коллективов, общественных организаций, общественности района. (Сбор участников митинга в 9.40 у входа на мемориальный комплекс.) Шествие участников митинга по ул. 14 Партизан, ул. Ленина. Церемония возложения цветов к памятнику Г.К. Жукову, памятным знакам воинам-интернационалистам, воинам-освободителям.
Центральная площадь города
9.00 — Торжественное открытие Доски почета Слуцкого района по итогам работы за 2017 год.
11.00 — Праздничная программа «Табе, Беларусь, прысвячаю».
12.20 — Концертная программа военного духового оркестра «Моя земля, ты сердцу дорога!».
20.00 — Праздничный концерт «Квітней, мая Радзіма!».
22.55 — Исполнение Государственного гимна Республики Беларусь в рамках республиканской акции «Споем гимн вместе».
Набережная р. Случь (со стороны ул. Софии Слуцкой)
11.00-16.00 — Соревнования по туристско-прикладному многоборью в технике водного туризма «Бегущие по волнам».
Набережная р. Случь (со стороны ул. 8 Марта)
12.00-16.00 — Показательные выступления воспитанников судомодельного и авиамодельного кружков ГУО «Слуцкий центр технического и прикладного творчества учащейся молодежи».
Сквер (со стороны входа в ЗАГС)
11.00 – 16.00. Выставки-презентации учреждений среднего специального и профессионально-технического образования: «Парад профессий» (УО «Слуцкий государственный сельскохозяйственный профессиональный лицей») и «Сохраняя традиции, идем в будущее» (УО «Слуцкий государственный колледж»).
Площадка у Галереи искусств им. В.С. Садина (ул. Копыльская)
9.00-16.00 — Передвижная выставка «Через все прошли и победили».
Галерея искусств им. В.С. Садина
10.00 — Выставки «Связь поколений через искусство», «Возвращение к истокам».
Площадка (улица М. Богдановича около Слуцкого районного узла почтовой связи Минского филиала РУП «Белпочта»).
11.00-16.00 — Литературно-историческая площадка «Мой родны кут, ты ў сэрцы назаўсёды».
Городской парк культуры и отдыха (центральная площадка)
12.00 — Праздничный концерт любительских коллективов района «Беларусь – мая песня».
15.00 — Танцевальная программа «Мелодия встречи».
Стадион ГУО «Средняя школа №5 г. Слуцка»
12.00 — Турнир по мини-футболу среди детей и подростков.