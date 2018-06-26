ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Программа празднования Дня Независимости-2018 в Слуцке

27.06.2018 — Разное | Слуцк Город  
Размер текста:
A
A
A

Программа празднования Дня Независимости-2018 в Слуцке

В Слуцке празднование Дня Независимости Республики Беларусь начнётся в субботу. 3 июля всё начнётся с митинга и шествия, а завершится вечерним концертом и праздничным салютом. 

30 июня

  • 11.00 — Церемония возложения цветов на Аллее Героев Советского Союза и Героев Социалистического Труда Слуцкого района. 

Площадка у Центра традиционной культуры

  • 12.00 — Концертная программа «Слаўлю я свой край любімы».

3 июля

  • 10.00  Митинг, посвященный Дню Независимости Республики Беларусь (Дню Республики), с участием представителей трудовых коллективов, общественных организаций, общественности района. (Сбор участников митинга в 9.40 у входа на мемориальный комплекс.) Шествие участников митинга по ул. 14 Партизан, ул. Ленина. Церемония возложения цветов к памятнику Г.К. Жукову, памятным знакам воинам-интернационалистам, воинам-освободителям.

Центральная площадь города 

  • 9.00  Торжественное открытие Доски почета Слуцкого района по итогам работы за 2017 год.
  • 11.00  Праздничная программа «Табе, Беларусь, прысвячаю».
  • 12.20  Концертная программа военного духового оркестра «Моя земля, ты сердцу дорога!».
  • 20.00 — Праздничный концерт «Квітней, мая Радзіма!».
  • 22.55  Исполнение Государственного гимна Республики Беларусь в рамках республиканской акции «Споем гимн вместе».
  • 23.00 Праздничный фейерверк «Са святам, Беларусь!».

ул. М. Богдановича (со стороны Центра детского творчества)

  • 10.00-16.00 Творческая площадка «Васільковы карагод»: мастер-классы педагогов дополнительного образования «Пейзажи родного края», «Сувенир на праздник», «Роза», «Цветы июля», бисероплетение, свит-дизайн, «Аквагрим»; выставка-продажа работ декоративно-прикладного творчества «К успеху и мечтам на крыльях творчества»; фотозоны.
  • 10.00-16.00 — Фотовыставка «Дарогамі вызвалення».
  • 10.00-16.00 Интерактивная площадка «Туристы – детям»; выставка экскурсионных маршрутов «Под мирным небом Беларуси».
  • 10.00-16.00 — Выставка Слуцкого эколого-биологического центра учащихся «Палитра творчества»; мастер-классы «Шерстяное чудо».

Набережная р. Случь (со стороны ул. Софии Слуцкой)

  • 11.00-16.00 — Соревнования по туристско-прикладному многоборью в технике водного туризма «Бегущие по волнам».

Набережная р. Случь (со стороны ул. 8 Марта)

  • 12.00-16.00 Показательные выступления воспитанников судомодельного и авиамодельного кружков ГУО «Слуцкий центр технического и прикладного творчества учащейся молодежи».

Сквер (со стороны входа в ЗАГС)

  • 11.00 – 16.00. Выставки-презентации учреждений среднего специального и профессионально-технического образования: «Парад профессий» (УО «Слуцкий государственный сельскохозяйственный профессиональный лицей») и «Сохраняя традиции, идем в будущее» (УО «Слуцкий государственный колледж»).

Площадка у Галереи искусств им. В.С. Садина (ул. Копыльская)

  • 9.00-16.00 — Передвижная выставка «Через все прошли и победили».

Галерея искусств им. В.С. Садина

  • 10.00 — Выставки «Связь поколений через искусство», «Возвращение к истокам».

Площадка (улица М. Богдановича около Слуцкого районного узла почтовой связи Минского филиала РУП «Белпочта»).

  • 11.00-16.00 — Литературно-историческая площадка «Мой родны кут, ты ў сэрцы назаўсёды».

Городской парк культуры и отдыха (центральная площадка)

  • 12.00 — Праздничный концерт любительских коллективов района «Беларусь – мая песня».
  • 15.00 — Танцевальная программа «Мелодия встречи».

Стадион ГУО «Средняя школа №5 г. Слуцка»

  • 12.00 — Турнир по мини-футболу среди детей и подростков.


Слуцкий край

 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Слуцке празднование Дня Независимости Республики Беларусь начнётся в субботу. 3 июля всё начнётся с митинга и шествия, а завершится вечерним концертом и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь надеется разместить гособлигации в Китае уже в этом году
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Лепельский край
Міёрскія навіны
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
27.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика