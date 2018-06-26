Что важно знать об автомобильном огнетушителе?

По статистике МЧС в Беларуси возгорание автомобиля происходит практически каждый день. В случае короткого замыкания и возгорания автомобиль может полностью выгореть за 3-5 минут, поэтому крайне важно позаботиться о наличии и состоянии Вашего огнетушителя.

Для чего необходим огнетушитель:

Во-первых для тушения возгорании автомобиля. Автомобильные пожары не редкость, а стоимость огнетушителя не высокая. Не следует экономить на собственной безопасности и безопасности своих родственников. Во-вторых чтобы успешно пройти техосмотр, Вам необходимо предъявить новую аптечку, знак аварийной остановки и исправный огнетушитель, у которого не истек срок годности.

Огнетушители маркируются буквами (ОП, ОУ), которые обозначают вид огнетушителя (в данном случае порошковые или углекислотные), и цифрами (от 1 до 100), указывающими на его вместимость.

Оптимальным объём для автомобильного огнетушителя является 4-5 литра. Огнетушители, которые люди обычно покупают «для техосмотра», плохие помощники в тушении автомобильного пожара.

Углекислотный огнетушитель (ОУ)

В его основе используется сжиженный диоксид углерода и предназначен для тушения очагов возгорания в электроустановках под напряжением до 1000 В, а также различных материалов и веществ, кроме тех, которые могут гореть без прямого доступа воздуха.

Плюсом является то, что при соприкосновении с материалом углекислый газ не оставляет характерных следов, что не требует дополнительного очищения поверхностей.

Минусом является то, что струя углекислоты на выходе имеет температуру до -90°С, и в случае попадания на участок незащищенного тела гарантия обморожения составляет 100%. Так же необходимо, знать что концентрация углекислого газа в воздухе порядка 10% приводит к параличу органов дыхания, больше 10% - к летальному исходу. При низкой температуре эффективность углекислотного огнетушителя резко снижается.

Порошковый огнетушитель (ОП)

Являются наиболее универсальными. Работает на основе порошкообразной смеси. В процессе тушения порошок распыляется на поверхность и происходит реакция, результатом которой становится плотный слой, не пропускающий кислород, а значит, блокируется распространение огня.

Плюсом является универсальность по области применения и по рабочему диапазону температур. С помощью ОП можно успешно тушить почти все классы пожаров, в том числе и электрооборудование, находящееся под напряжением до 1000 В. Также порошковый огнетушитель исключает вероятность повторного воспламенения, что крайне важно, так как большинство деталей автомобилей подвержены к возникновению вторичных очагов.

В качестве недостатков выделяется трудность очищения поверхности от порошка, который представляет собой вязкий слой.

Основные действия при возгорании автомобиля

Если во время движения Вы почувствовали подозрительный запах, нужно как можно быстрее остановиться и желательно на обочине.

Далее следует выключить зажигание. Автомобиль не должен стоять на передаче - лучше зажать «ручник».

Попытаться выяснить причину запаха. Если нет ни дыма, ни огня, то надо осторожно открыть капот. Убедившись в отсутствии проблем (возможно, запах появился от соседней машины), можно включить зажигание еще раз. Если Вы уверены, что запах идет от Вашей машины, то не рискуйте и вызывайте эвакуатор.

Если появилось пламя, в первую очередь необходимо вызвать пожарных (короткий номер 101 или 112), и срочно начинайте действовать самостоятельно, так как автомобиль может полностью выгореть быстрее, чем к Вам придут на помощь.

Если из-под капота вырывается пламя, то следует приоткрыть капот, дернув за ручку из салона, вставить раструб огнетушителя в щель между капотом и корпусом транспортного средства и попытаться сбить пламя, а только потом открывать капот, чтобы избежать притока воздуха и усиления горения.

В любом случае (с пламенем и без) автомобиль необходимо обесточить, сняв клемму с аккумулятора.

При покупке не стесняйтесь спрашивать сертификат, который есть в каждом магазине, продающем огнетушители законно, и чек, который можно получить там, позволяют покупателю в случае обнаружения неисправности заменить огнетушитель в течение года после приобретения.

На что обращать внимание при эксплуатации огнетушителя.

Главное чтобы он был исправен, с активным сроком годности и внутреннее давление сжатого газа попадало в поле допуска (зеленая зона на манометре, если используется сжатый газ). Если на Вашем огнетушителе истек срок годности, то можете обратиться в специализированную организацию, которая имеет лицензию и проверяет и перезаряжает.

В Слуцком районе это следующие организации:

Слуцкий РОЧС, г.Слуцк, ул.14 Партизан, 91;

ЧУП «Слуцкое пожарно-спасательное дело» РГОО «БДПО», г.Слуцк, ул.Уласовца, 10;

ЧПТУП «ВитКомМаш», г.Слуцк, ул.М.Богдановича, 3, оф.22

Слуцкий РОЧС