Участок трассы Р23 вокруг Слуцка постараются открыть к 3 июля





Масштабные дорожно-строительные работы сейчас находятся на стадии завершения, участок трассы надеются открыть ко Дню Независимости.

— Точную дату открытия участка дороги Р23 назвать пока не можем, поскольку ещё не был произведен расчет с подрядчиком. Но прилагаем все усилия, чтобы открыть дорогу для движения уже 3 июля, — сообщил корреспонденту МЛЫН.BY главный инженер РУП «Минскавтодор-Центр» Сергей Исаков. — В целом этот участок уже готов к эксплуатации. Остались некоторые доработки, например, установка барьерного ограждения.

Напомним, что до 3 июля в Слуцке планируется открыть движение по новому перекрёстку улиц Виленская, Солигорская и Тутаринова.



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