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Участок трассы Р23 вокруг Слуцка постараются открыть к 3 июля
27.06.2018 — Разное | Слуцк Город
Масштабные дорожно-строительные работы сейчас находятся на стадии завершения, участок трассы надеются открыть ко Дню Независимости.
— Точную дату открытия участка дороги Р23 назвать пока не можем, поскольку ещё не был произведен расчет с подрядчиком. Но прилагаем все усилия, чтобы открыть дорогу для движения уже 3 июля, —
Напомним, что до 3 июля в Слуцке
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Масштабные дорожно-строительные работы сейчас находятся на стадии завершения, участок трассы надеются открыть ко Дню Независимости.
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