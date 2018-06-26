За что Лукашенко благодарил Грефа?

Президент Беларуси Александр Лукашенко 27 июня встретился с председателем правления ПАО «Сбербанк» Германом Грефом. Они обсудили важные вопросы сотрудничества, и глава государства высказал благодарность за вложенные в Беларусь инвестиции – $4 млрд.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Лукашенко отметил хороший уровень сотрудничества со Сбербанком.

«Что касается нашей встречи, я рад, что нам приходится регулярно встречаться. Вы меня держите в курсе дела всех вопросов, не только Сбербанка и филиала вашего, но и банковского дела в целом, поскольку приходится немного глубже изучать некоторые материалы. В очередной раз я вам благодарен за инвестирование в Беларусь, кредитование нашей экономики - $4 млрд это приличные объемы», - констатировал он.

Президент отметил, что доволен уровнем отношений.

«Проблемы всегда были и будут, но нет критических моментов, которые могли бы осложнить наши отношения», - сказал он.

В свою очередь Герман Греф поблагодарил за возможность регулярных встреч. «Я сегодня приехал не с проблемами, а с предложениями. Есть целый ряд идей, что мы можем сделать», - сказал Греф.