В Дзержинске подозреваемого «взяли» по ориентировке

В Дзержинске подозреваемого в краже узнали по ориентировке.

В одно из недавних дежурств сотрудники наряда группы задержания Дзержинского отдела охраны старший сержант милиции Сергей Куликовский и прапорщик милиции Сергей Соболевский, находясь на маршруте патрулирования, получили ориентировку от дежурного оперативно-дежурной службы Дзержинского РОВД с приметами мужчины, который предположительно совершил хищение электродвигателя.

Спустя некоторое время, проезжая по одной из улиц города Дзержинска, внимание милиционеров привлек гражданин, поведение и внешний вид которого указывали на степень сильного алкогольного опьянения. Подъехав к нему ближе, правоохранители узнали в нем разыскиваемое лицо. Фигурант был задержан и доставлен в РОВД для разбирательства. Позже стало известно, что задержанный действительно оказался похитителем чужого имущества.



