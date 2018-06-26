В Ветке пройдёт конкурс красоты





3 июля в Ветке состоится детский конкурс красоты «Мини-мисс-2018». К участию приглашаются юные красавицы в возрасте до 10 лет. Заявки Ветковским центром культуры и народного творчества принимаются уже сегодня. 30 июня, когда завершится регистрация участниц, пройдёт кастинг и организационное собрание. Поторопитесь! У вас осталось три дня.