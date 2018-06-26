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Путин пообещал США поделиться опытом проведения ЧМ по футболу
Президент России Владимир Путин поздравил США с
— Пока нам удается организовать соревнования [ЧМ-2018] должным образом. С удовольствием поделимся с вами нашим опытом, — заявил президент России.
В начале переговоров Путин выразил надежду на то, что приезд советника президента США в Москву станет первым шагом в сторону восстановления отношений между двумя странами.
Право на проведение чемпионата мира по футболу в 2026 году
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Президент России Владимир Путин поздравил США с получением права на проведение чемпионата мира по футболу в 2026 году и выразил готовность поделиться опытом.
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