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Путин пообещал США поделиться опытом проведения ЧМ по футболу

27.06.2018 16:38 — Разное | Tut.by  
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Президент России Владимир Путин поздравил США с получением права на проведение чемпионата мира по футболу в 2026 году и выразил готовность поделиться опытом в организации такого мероприятия. Об этом он сказал во время встречи с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтом в Кремле, сообщает корреспондент РБК.


Владимир Путин. Фото: Reuters

— Пока нам удается организовать соревнования [ЧМ-2018] должным образом. С удовольствием поделимся с вами нашим опытом, — заявил президент России.

В начале переговоров Путин выразил надежду на то, что приезд советника президента США в Москву станет первым шагом в сторону восстановления отношений между двумя странами.

Право на проведение чемпионата мира по футболу в 2026 году выиграла совместная заявка США, Канады и Мексики.

 
 
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Президент России Владимир Путин поздравил США с получением права на проведение чемпионата мира по футболу в 2026 году и выразил готовность поделиться опытом.
 
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