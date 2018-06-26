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Программа мероприятий, посвященных Дню Независимости Республики Беларусь 1-3 июля 2018 г. в г.Бресте

27.06.2018 16:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Программа мероприятий, посвященных Дню Независимости Республики Беларусь 1-3 июля 2018 г. в г.Бресте


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56776.php

Программа мероприятий, посвященных Дню Независимости Республики Беларусь 1-3 июля 2018 г. в г.Бресте

 

1 июля
 

Площадь Ленина

11.00

Фестиваль белорусской культуры, посвященный Дню Независимости Республики Беларусь «Дзень вышыванкі»
   
 

3 июля
 

Площадь Свободы

09.00

Церемония возложения цветов к памятнику «Освобождение»
   
 

Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой»

10.00

Возложение цветов к Вечному огню.

11.00

Открытие филиала УО БГОЦМТ «Молодежный патриотический центр»
   
 

Парк культуры и отдыха (ул.Ленина, 3)

с 10.00

Спортивно-оздоровительные мероприятия

14.00-19.00

Концерты творческих коллективов и исполнителей города Бреста
   
 

Площадь Ленина

21.45-23.00

Праздничный концерт, посвященный Дню Независимости Республики Беларусь с участием финалистов областного музыкального проекта «Дебют с оркестром-3»
 

Республиканская акция «Споем гимн вместе!»
   
 

Ул.Советская
 

Музыкальная площадка

16.00-19.00

Концерт творческих коллективов и исполнителей города Бреста
   

17.00 – 20.00

Парк воинов-интернационалистов Московский район г.Бреста
 

Праздничная программа «Это наша земля. Это мы-беларусы»
   
 

Ул. Дубровская, 14 (территория гимназии №5) Ленинский район г.Бреста

16.00 -20.00

Праздник микрорайона Дубровка «Беларусь молодая»


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56776.php

Программа мероприятий, посвященных Дню Независимости Республики Беларусь 1-3 июля 2018 г. в г.Бресте
 
Теги: Брест
 
 
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